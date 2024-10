Estilista de Briggitte responde a Gala Montes: niega haberle robado ropa

Gala Montes es tendencia un día más en redes sociales, en esta ocasión se debe al reciente enfrentamiento que tuvo con su estilista. La controversia comenzó cuando Laura Villa publicó en sus redes sociales una imagen que muestra parte de la ropa que le prestó a la actriz para un evento.

En la publicación, Lau Styling expresó su descontento por el estado en que le fueron devueltas las prendas. Lau comparó las prendas con un “basurero” y manifestando su frustración en una historia de Instagram.

Tras enterarse de la publicación, Gala arremetió contra la joven y aseguró que la ropa que ella recibía por parte de la estilista era de dudosa calidad y si se rompían ella las cobraba a un precio más elevado. Asimismo, Montes dio a conocer que todas las prendas que le enviaban los diseñadores se las quedaba Laura.

“Aviso a los diseñadores. Todo lo que le mandaron a esta persona para mí, se lo está quedando ella. Si no he podido anunciarlos es porque no me ha llegado anda”, escribió.

Minutos después del mensaje de Gala, Laura respondió por medio de un video de TikTok para aclarar lo sucedido.

Más de la respuesta de Gala Montes…

“Gala anda diciendo que yo le mando cosas chafas, cuando ustedes saben que no es así”, declaró. Además, añadió: “Son cosas que le mandaron los diseñadores y emprendedores. Ustedes saben lo que yo trabajé 24/7.Gratis pero con mucho amor”.

De acuerdo a la estilista, intentó tratar varias veces el tema en privado con ella y con su hermana. “Me mandaron los zapatos rotos y la ropa sucia. Entonces yo quería la plata para la tintorería, que me arregle los zapatos o que me compre unos nuevos. Y no son de Shein”, agregó.

Finalmente, Laura negó haber robado las prendas que aseguró Gala.