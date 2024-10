Árbitra de 24 años es suspendida de por vida tras filtración de video íntimo

La árbitra Elif Karaarslan fue vetada de por vida, de acuerdo con un anuncio hecho por la Federación Turca de Futbol, por estar presuntamente involucrada en un polémico video íntimo con un dirigente arbitral de 61 años.

La Federación dio a conocer que la silbante, de 24 años, fue suspendida luego de la publicación de supuestas fotos y videos íntimos con Orhan Erdemir, quien es supervisor de árbitros y funcionario de la FIFA.

“Escándalo” Porque la Asociación de Fútbol de Turquía suspendió a una árbitra y a un dirigente tras la filtración de un video íntimo entre ambos: Elif Karaarslan (24) y Orhan Erdemir (61) son investigados. pic.twitter.com/eO7BfD6Kom — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 10, 2024

Árbitra se pronuncia tras escándalo

Tras conocerse la sanción, Karaarslan afirmó que no es la persona que aparece en las imágenes y sostuvo que el material fue generado con Inteligencia Artificial para desprestigiarla. Además, informó que acudirá ante la justicia para combatir y anular la sanción:

“Me espera un largo camino legal, pero lo superaré de la forma más fuerte y contundente. Espero contar con todo su apoyo y amor en este proceso. Llorar, gritar y estar triste no son cosas que yo haría. No soy así. Defenderé mi causa hasta el final. Soy sólo una de las muchas que están siendo perjudicadas. Espero ser la última”, compartió Karaarslan, que ha visto como su seguidores en su cuenta de Instagram han subido hasta caso el medio millón.

Alt liglerde hakemlik yapan, 2000 doğumlu Elif Karaarslan: “Yüzlerce kadını temsil ediyorum.” pic.twitter.com/Umh9kUSwJM — Siyah Çoraplılar (@siyahcoraplilar) August 25, 2021

El abogado de la árbitro sostiene en un comunicado que el video sexual fue generado con “intenciones maliciosas” con inteligencia artificial: “Se publicó en las redes sociales un video montado, que no era el original y fue creado enteramente mediante inteligencia artificial a partir de la cuenta de otra persona en las redes sociales y no tiene ninguna relación con el cliente de ninguna manera… Cuando se examina el vídeo queda muy claro que la imagen no es clara y que las partes de la relación fueron editadas completamente por ordenador”.