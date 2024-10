El Salvador enlaza tercer triunfo consecutivo en Nations League

La selección de El Salvador enlazó ayer su tercer triunfo en la Liga B de Naciones de la Concacaf al vencer a domicilio por 2-3 a San Vicente y las Granadinas, resultado que le acerca a la Copa Oro de 2025.

Además, los salvadoreños ven más cerca el objetivo de ascender a la Liga A de la Concacaf, de la descendió en 2023 tras completar más de dos años sin ganar.

El Salvador no ganaba tres partidos seguidos desde junio de 2021.

Los dirigidos por el español David Dóniga sellaron hoy el triunfo con goles de Styven Vásquez, Santos Ortiz y Francis Castillo.

La “Selecta” llegó a 9 puntos en la cima del grupo B de la Liga B de la Concacaf. San Vicente quedó estacionada en el segundo puesto con 4. Montserrat es tercero con 3 y Bonaire cierra la clasificación del grupo con 1.

La “Selecta” abrió el marcador a los 20 minutos por medio del ariete Vásquez, quien definió sobre la línea una asistencia del experimentado Darwín Cerén.

Sin embargo, los locales comenzaron a arrinconar a los centroamericanos con su portento físico y juego aéreo como principal argumento.

Este juego rindió frutos a San Vicente por medio de Brandon John a los 43 minutos y Shakeem Adams a los 63, ambos de cabeza para darle vuelta al marcador.

Un error del guardameta local Lemus Christopher, quien intentó dominar el balón en su área y fue superado por Ortíz para igualar las acciones.

Castillo corrió un balón filtrado por más de 25 metros junto a tres defensores rivales y definió ante la salida del guardameta rival para el definitivo 2-3.

El domingo, ambos rivales se medirán nuevamente y en noviembre los salvadoreños cerraran su participación recibiendo en San Salvador a Bonaire y Montserrat.

