Fedefut no reconoce a la Liga de Cuarta y Quinta División

Mediante un comunicado, la Federación Nacional de Futbol de Guatemala (Fedefut) dio a conocer que ellos no avalan ni reconocen la autodenominada Liga Nacional de Cuarta y Quinta División GT.

Ante la aparición, en redes sociales, sobre el nacimiento de una llamada “Liga Nacional de Cuarta y Quinta División GT”, la Fedefut se pronuncia con el afán de evitar “engañar hacia los jugadores, dirigentes, cuerpos técnicos y público en general”.

“Que no existe legal ni oficialmente una Liga de Cuarta o Quinta división, por lo que esta Federación no reconoce y no avala, la existencia de esta Liga en el marco del futbol federado guatemalteco”, aseveró la Federación.