Nicaragua: El duelo de invictos fue para Jamaica

Jamaica derrotó el jueves por 0-2 a Nicaragua con un gol en propia puerta del defensa Josué Quijano y un tanto del delantero caribeño Romario Williams, en un duelo de invictos por el liderato del grupo B de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Los “Reggae Boyz”, conducidos por el inglés Stephen McClaren, llegaron a 7 puntos y se afianzaron en la primera posición del grupo B y terminaron a su vez con una racha de 14 partidos sin perder de Nicaragua desde que el chileno Marco Antonio ‘el Fantasma’ Figueroa llegó al banquillo de la “Azul y Blanco”.

El partido comenzó con ligero dominio de Jamaica ante una Nicaragua que jugaba en casa con un impresionante lleno jamás visto en el Estadio Nacional, de Managua.

Después de los primeros 10 minutos de juego, los pinoleros tomaron el control de la cancha y su capitán, Juan ‘el Iluminado’ Barrera, desde fuera del área mandó el primer aviso.

Cuando los locales jugaban mejor, Demarai Gray se escapó por la banda derecha y envió un centro raso al punto de penalti que desvió en su propia meta el defensa Josué Quijano.

Get all the action from the Nicaragua vs Jamaica match! 🇳🇮 🇯🇲#CNL pic.twitter.com/aGT0rYS0fl

— Concacaf Nations League (@CNationsLeague) October 11, 2024