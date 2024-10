La keniana Ruth Chepngetich impone nuevo récord mundial en maratón

El atletismo mundial volvió a ser testigo de un momento histórico cuando la keniana Ruth Chepngetich rompió el récord mundial de maratón femenino en la edición de 2024 del Maratón de Chicago. Con un tiempo impresionante de 2 horas, 9 minutos y 57 segundos, Chepngetich no solo defendió su título, sino que superó la marca establecida en 2023 por la etíope Tigst Assefa, quien había registrado un tiempo de 2:11:53 en Berlín.

Chepngetich, de 30 años, mostró un dominio absoluto desde el inicio de la prueba, tomando la delantera tempranamente y nunca dejando que sus competidoras se acercaran a su ritmo. A medida que avanzaba por las calles de Chicago, su concentración, elegancia y fuerza fueron claves para mantener una cadencia constante, lo que la llevó a realizar una de las mejores actuaciones de su carrera. El récord de Assefa, que parecía intocable hace un año, quedó atrás cuando la keniana cruzó la meta, rompiendo la barrera de las 2 horas y 10 minutos.

WORLD RECORD ‼️

🇰🇪’s Ruth Chepngetich destroys the marathon world record in Chicago with an incredible 2:09:57 😮‍💨

That’s almost 2 minutes faster than the previous world record 🤯

She finishes in 10th place overall of the @ChiMarathon 👏 pic.twitter.com/ftM1J0j1F1

— World Athletics (@WorldAthletics) October 13, 2024