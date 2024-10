Nigeria se niega a jugar ante Libia por “trato inhumano”

La selección de fútbol de Nigeria ha decidido no disputar su partido ante Libia, correspondiente a la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones (CAN) 2025, tras denunciar lo que considera un “trato inhumano” durante su estancia en el país norteafricano. Según informó la Federación de Fútbol de Nigeria (NFF), los jugadores y el cuerpo técnico han sufrido graves irregularidades desde su llegada a Libia, lo que ha generado serias preocupaciones sobre su seguridad.

Los Super Eagles, como se conoce a la selección nigeriana, fueron retenidos durante más de 15 horas en un “aeropuerto abandonado” en Libia, según denunció la NFF. Durante ese tiempo, los jugadores carecieron de alimentos adecuados, asistencia médica y condiciones básicas, lo que incrementó la frustración y la preocupación dentro del equipo. La situación empeoró cuando la embajada de Nigeria en Libia no pudo intervenir, debido a que el gobierno libio no otorgó la autorización necesaria para mediar en el asunto.

We are off to Libya #soarsupereagles pic.twitter.com/gO2PNz7wCp

Ante esta grave situación, la NFF presentó una protesta formal ante la Confederación Africana de Fútbol (CAF), solicitando una investigación y medidas severas contra Libia. “La seguridad y el bienestar de nuestros jugadores son lo más importante, y lo que hemos vivido aquí no tiene precedentes. Hemos sido tratados como si no fuéramos humanos”, afirmó un portavoz de la federación.

William Troost-Ekong, capitán de la selección nigeriana y actual defensa del Al-Kholood en Arabia Saudita, también expresó su malestar y anunció que el equipo no jugaría el partido programado. “No vamos a arriesgarnos. Después de lo que hemos vivido, no es seguro hacer el viaje de tres horas en autobús entre Al-Abraq y Benina para el partido”, señaló el jugador en sus redes sociales.

Troost-Ekong también destacó la falta de confianza en las condiciones de alojamiento y alimentación que podrían ofrecerles si continuaban con los planes de disputar el encuentro en suelo libio. “Si ya nos han tratado así en el aeropuerto, no podemos ni imaginar cómo será el hotel o la comida que nos van a dar”, añadió el capitán.



La postura del equipo ha recibido el respaldo de figuras destacadas del fútbol nigeriano, como el exdelantero internacional Victor Ikpeba, quien acompañaba a la selección. Ikpeba pidió que se tomen medidas drásticas contra Libia por las condiciones que vivieron los jugadores nigerianos. “Lo que hemos visto aquí es inaceptable. Nos encerraron en un aeropuerto abandonado como si fuéramos rehenes. La CAF debe intervenir de inmediato y expulsar a Libia del fútbol internacional si hace bien su trabajo”, expresó con indignación Ikpeba.

El exjugador nigeriano también cuestionó cómo se permitió que Libia, un país considerado de alto riesgo, organizara partidos en su territorio. “No entiendo cómo la CAF aprobó que Libia juegue sus partidos en casa con los riesgos que conlleva. He jugado más de 10 años con la selección y nunca vi algo como esto”, añadió Ikpeba.

La selección nigeriana ocupa el primer lugar en el Grupo D de la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2025, con 7 puntos en 3 partidos disputados. El pasado viernes, Nigeria venció 1-0 a Libia en suelo nigeriano, consolidando su liderazgo en el grupo. En contraste, Libia se encuentra en la última posición con apenas un punto, lo que pone en riesgo sus aspiraciones de clasificación.

La decisión de Nigeria de no jugar este segundo partido ante Libia podría desencadenar consecuencias deportivas y administrativas que dependerán de la respuesta de la CAF. Sin embargo, las autoridades nigerianas han sido claras al anteponer la seguridad de sus jugadores y al denunciar el trato recibido como “injusto y degradante”.

“We have decided we will NOT play this game” ❌

William Troost-Ekong, Nigeria Captain, has revealed the team’s intentions to boycott their upcoming AFCON qualifier after the team were left stranded in an airport in Libya. pic.twitter.com/qW2x5RWCFl

— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 14, 2024