Pep Guardiola es el gran favorito para dirigir a Inglaterra

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) ha puesto sus ojos en Pep Guardiola para convertirse en el próximo entrenador de la selección nacional, los llamados “Tres Leones”. Según informes de The Times, la FA ya ha establecido contacto con el actual técnico del Manchester City para explorar la posibilidad de que tome las riendas del equipo. Aunque este acercamiento ha sido descrito como “casual”, no deja de ser significativo, especialmente considerando el palmarés y el prestigio que Guardiola ha acumulado a lo largo de su carrera.

Guardiola, quien ha sido un líder indiscutible en el Manchester City desde su llegada en 2016, ha logrado múltiples títulos en la Premier League, así como la ansiada UEFA Champions League en 2023. Antes de eso, dejó su huella en el Barcelona y el Bayern de Múnich, ganando trofeos nacionales e internacionales con ambos clubes. Sin embargo, a pesar de estos éxitos, el técnico español aún no ha renovado su contrato con el City, lo que deja en el aire su futuro a corto plazo.

🔺 EXCLUSIVE: Pep Guardiola has been sounded out about becoming England’s next manager and is expected to decide on his future in the coming weeks.

— Times Sport (@TimesSport) October 14, 2024