Así fue el primer día de competencia de Adriana Ruano y Jean Pierre Brol en la Copa del Mundo ISSF

Los destacados tiradores guatemaltecos y medallistas olímpicos, Adriana Ruano y Jean Pierre Brol, arrancaron su participación en las finales de la Copa del Mundo de la Federación Internacional de Tiro Deportivo (ISSF), celebradas en Nueva Delhi, India. Este prestigioso evento reúne a los mejores tiradores del mundo, incluyendo a ambos guatemaltecos, quienes llegaron a esta competencia tras sus destacadas actuaciones en los Juegos Olímpicos de París 2024 y sus altos rankings a nivel mundial.

Sin embargo, el primer día de competencia no resultó como se esperaba para los atletas de Guatemala, enfrentándose a dificultades en sus primeras rondas de tiro.

Three days. 12 finals. Who will be crowned #ISSFWorldCupFinal winners? 👑#ISSF

— ISSF (@issf_official) October 14, 2024