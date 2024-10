Hagen: “Tenemos que seguir adelante, Guatemala no va a parar”

Tras la dolorosa derrota de Guatemala 3-0 ante Costa Rica en la Liga de Naciones de Concacaf, Nicholas Hagen, portero y capitán interino del equipo tras la lesión de José Pinto, no dudó en dar la cara ante los medios y ofrecer su perspectiva sobre el desempeño de la Azul y Blanco. El encuentro, disputado en suelo costarricense, no solo significó una dura caída para el combinado chapín, sino también su eliminación del certamen, dejando a la afición guatemalteca con un sabor amargo y muchas interrogantes de cara al futuro.

En sus declaraciones a Concacaf tras el partido, Hagen reconoció que Costa Rica supo aprovechar las oportunidades, especialmente en la primera mitad, donde Guatemala fue sorprendida en una jugada clave. “Costa Rica hizo bien su partido, en el primer tiempo nos agarraron mal parados en una jugada que tenemos que tener mejor control. Son detalles que podemos arreglar”, señaló el guardameta, haciendo hincapié en la importancia de corregir errores tácticos que fueron determinantes en el marcador.

“Son detalles que podemos arreglar.” – Nicholas Hagen de Guatemala 🎙️#CNL pic.twitter.com/rDj9vNpITh — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) October 16, 2024

Hagen agradecido con el esfuerzo de sus compañeros

A pesar del resultado adverso, Hagen destacó el esfuerzo del equipo y mostró confianza en el trabajo que están realizando. “Al final, me quedo contento con el esfuerzo del grupo. Sé que en el resultado no es lo mismo, pero sabemos lo que tenemos que trabajar, mejorar y seguir adelante”, añadió el capitán, quien mostró una actitud resiliente ante la situación complicada que vive la selección.

La trayectoria reciente de Guatemala ha estado marcada por múltiples desafíos, empezando desde su participación en la Liga C de Concacaf, un duro camino que ha obligado al equipo a superarse constantemente. Hagen, consciente de este recorrido, recordó las dificultades que han tenido que enfrentar, pero también reafirmó su convicción de que el equipo no se rendirá. “Guatemala le ha tocado caminar desde la Liga C con muchas cosas en contra, y no vamos a parar. Tenemos que seguir así”, enfatizó con determinación.