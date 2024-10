Famosa modelo de 24 años muere atropellada por un vehículo que venía en retroceso

Elise Hodder, modelo australiana de 24 años, murió en un trágico accidente la madrugada del domingo tras ser atropellada por un automóvil que venía en retroceso en Melbourne, Australia. Hodder, quien recientemente había posado para la revista Vanguard Magazine en Nueva York, fue arrollada cuando salía de una fiesta junto a amigos en el parque Sir Zelman Cowen en Kooyong.

Según testigos, el accidente ocurrió alrededor de la 1:10 de la mañana cuando un automóvil, que conducía Connor Matthiasson, de 23 años, aceleró hacia atrás y embistió a varias personas. En el incidente, Hodder quedó atrapada bajo el vehículo y falleció en el lugar. Jeremy Orr, el fotógrafo responsable de su sesión para Vanguard Magazine, también se encontraba en el grupo, pero resultó ileso.

The shattered father and friends of Elise Hodder, the young woman hit and killed by a car in Kooyong on Saturday night, have paid tribute to a beautiful, caring and supportive woman. @MimiRoseBecker #9News pic.twitter.com/F7FaLgyTKM

Matthiasson fue detenido por la policía en el lugar y se le realizaron pruebas de alcohol y drogas, las cuales revelaron que triplicaba el límite de alcohol permitido y tenía rastros de cannabis en su organismo. Al momento del accidente, el acusado carecía de licencia válida, ya que estaba vencida. Tras su arresto, Matthiasson fue liberado bajo fianza de 100 mil dólares con condiciones estrictas, como la prohibición de conducir y la entrega de su pasaporte.

La magistrada Donna Bakos destacó que Matthiasson deberá someterse a programas de tratamiento, y en caso de ser declarado culpable, podría enfrentar una sentencia considerable. Su abogado, George Balot, expresó el pesar de Matthiasson hacia la familia de Hodder, indicando que el joven estaba profundamente afectado tras el fallecimiento de su madre, lo que, según su padre, había agravado sus problemas.

Elise Hodder, representada por FiveTwenty Model Management, era una joven prometedora en el mundo del modelaje. Recientemente, había compartido en Instagram su aparición en Vanguard Magazine, describiendo la experiencia como un logro significativo en su carrera. Además de su trabajo como modelo, Hodder era defensora de la salud mental y participaba en la campaña Laps for Live, destinada a recaudar fondos para la prevención del suicidio entre jóvenes australianos.

Sus padres, Michael y Pauline, la recordaron con cariño, describiéndola como “un alma preciosa” que iluminaba la vida de quienes la conocían. FiveTwenty Model Management también se pronunció, afirmando que Elise “mostraba siempre una actitud brillante y curiosa hacia la industria”.

From Down Under Family and friends pay tribute to young model hit by car in Melbourne park: Elise Hodder, 24, was leaving a rave at Sir Zelman Cowen Park in Kooyong when she and two other pedestrians, were struck in the early hours of yesterday morning. https://t.co/YI8G4vqrT5 pic.twitter.com/zVdq1doOPV

— Janie Johnson – America is Exceptional (@jjauthor) October 14, 2024