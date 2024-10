TikTok enfrenta demandas por ser “adictiva” y perjudicial para jóvenes

TikTok se enfrenta a una nueva ola de demandas en Estados Unidos, alegando que la popular plataforma de videos cortos fue deliberadamente diseñada para ser adictiva y perjudicial, especialmente para usuarios jóvenes.

Según la demanda presentada en California, TikTok ha creado y gestionado su plataforma de manera que explota las vulnerabilidades psicológicas de los adolescentes y jóvenes. El documento legal sostiene que TikTok utiliza un “arsenal de características dañinas” para manipular el cerebro en desarrollo de los menores, diseñadas específicamente para hacer que los usuarios pasen cada vez más tiempo en la aplicación.

Las demandas argumentan que los algoritmos de TikTok fomentan el uso compulsivo de la plataforma, explotando el sistema de recompensa cerebral mediante la liberación de dopamina, el neurotransmisor relacionado con la sensación de placer.

A pesar de que TikTok afirma no estar disponible para menores de trece años, y que existen restricciones de contenido para usuarios menores de dieciocho, las demandas señalan que la empresa es consciente de que muchos niños eluden la barrera de edad. Este hecho, junto con las preocupaciones sobre el tiempo que los jóvenes pasan en la plataforma, ha sido motivo de escrutinio por parte de las autoridades.

Además, algunas de las demandas destacan otros problemas potencialmente ilegales de la aplicación, como la operación de una “economía virtual sin licencia” a través del sistema de TikTok Coins, que permite a los usuarios comprar y enviar regalos virtuales durante transmisiones en vivo. También se menciona que los adolescentes son “frecuentemente explotados sexualmente” durante estas transmisiones, ya que adultos los manipulan para obtener contenido inapropiado.

En respuesta, TikTok ha declarado su desacuerdo con estas acusaciones. Michael Hughes, portavoz de la compañía, señaló: “Estamos en total desacuerdo con estas afirmaciones, muchas de las cuales creemos que son inexactas y engañosas”. Hughes añadió que la empresa “se ha esforzado por colaborar” con las autoridades durante más de dos años, y expresó su decepción ante la decisión de llevar el caso a los tribunales en lugar de buscar soluciones conjuntas.

Officials at TikTok discovered that there was “a high” number of underage streamers receiving a “gift” or “coin” in exchange for stripping — real money converted into a digital currency often in the form of a plush toy or a flower. https://t.co/yWqgnbh9hQ

— L.A. Ramon (@LARamon2) October 16, 2024