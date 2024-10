Equipos ingleses se pronuncian por muerte de Liam Payne

El mundo artístico está de luto por la muerte del cantante y compositor británico, Liam Payne, quien es recordado por haber sido uno de los miembros del grupo One Direction.

Ante su repentina y trágica muerte, el futbol inglés también se unió a este pesar con emotivos mensajes dedicados al cantautor que puso en alto Wolverhampton, una ciudad inglesa que forma parte del Reino Unido.

Liam Payne nació un 29 de agosto de1993 en la ciudad Wolverhampton, que pertenece al condado de las Tierras Medias Occidentales en la Región de las Tierras Medias Occidentales de Inglaterra en el Reino Unido.

Y fue justamente el Wolverhampton Wanderers F. C., club de la ciudad donde nación Liam Payne, quien se solidarizó con la familia del artista en estos momentos difíciles.

“Nacido y criado en nuestra ciudad, el viaje de Liam desde San Pedro al estrellato internacional inspiró a millones de personas en todo el mundo”, señaló el club inglés en sus diferentes redes sociales.

Añadió: “Nuestros pensamientos están con su familia, amigos, seres queridos y todos los que lo admiraban 💛”.

Liam Payne era un fiel seguidor del West Bromwich Albion, equipo de futbol que también se pronunció en sus redes sociales ante esta trágica noticia.

“Estamos conmocionados y entristecidos al enterarnos del fallecimiento del fanático y músico de ‘Baggies’, Liam Payne”, señaló el West Bromwich Albion.

Continuó: “Nuestros pensamientos están con la familia, amigos y seres queridos de Liam en este momento trágico. 💙🤍”.

Además de ser cantante, Liam Payne, era amante del futbol y un día tuvo la oportunidad de ser capitán del equipo de Inglaterra en un partido benéfico en el 2022. Este evento se llevó a cabo el 11 de junio en Old Trafford, Manchester.

Pronunciamiento de la familia

La familia del exintegrante de One Direction Liam Payne, fallecido en Argentina, dijo este jueves que están “desconsolados” por su muerte y lo recordarán por “su alma amable, divertida y valiente”.

“Estamos desconsolados. Liam vivirá para siempre en nuestros corazones y lo recordaremos por su alma amable, divertida y valiente”, afirmaron en un comunicado.

“Nos estamos apoyando mutuamente lo mejor que podemos como familia y pedimos privacidad y espacio en este terrible momento”, agregaron.

