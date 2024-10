El último mensaje de Liam Payne sobre su hijo en las redes sociales

Liam Payne, ex integrante de la banda One Direction, compartió un emotivo mensaje sobre su hijo pocos meses antes de su prematura muerte. El cantante británico había publicado un video en Snapchat en su cumpleaños en agosto, dando una particular actualización sobre su hijo de 7 años, Bear Grey.

En el video, Payne expresaba su emoción por hablar con su hijo, describiéndolo como “muy grande ahora” y parecido a un “mini-yo”. Con un tono humorístico, el famoso añadió: “Como si necesitáramos más de mí en el mundo”.

Esta sería una de las últimas declaraciones públicas que el músico haría sobre su hijo antes de su trágica caída desde un balcón en el Hotel CasaSur Palermo en Buenos Aires. Según informes de la Policía Federal Argentina, el incidente ocurrió alrededor de las 5:11 p.m. hora local.

Alberto Crescenti, jefe del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencia), declaró a un canal de noticias argentino que Payne sufrió “una fractura en la base del cráneo” tras la caída.

Más de la vida íntima de Liam Payne

A principios de este año, en marzo, Payne había compartido otra conmovedora publicación en Instagram con Bear. La imagen mostraba al niño de espaldas, mirando una valla publicitaria que promocionaba la nueva música de su padre.

“Quiero estar en una valla publicitaria algún día, papá”, se lee en la publicación en referencia a la admiración que su hijo sentía por él.

Bear Grey Payne nació en marzo de 2017, hijo de Liam Payne y su ex pareja, la cantante Cheryl Cole. La pareja anunció el nacimiento con una foto Polaroid del artista cargando a su hijo recién nacido, que ambos compartieron en Instagram.

En ese momento, Payne describió el momento como uno que “nunca olvidaría por el resto de su vida”.

Además, agregó: “Estoy completamente asombrado por su increíble madre y cómo ha estado durante todo este tiempo, realmente ha hecho realidad mis sueños”.