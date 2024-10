Pablo Centrone: “Trato de mezclar la juventud con la experiencia”

El Xinabajul de Huehuetenango, que dirige el técnico argentino Pablo Centrone, visita este domingo 20 de octubre al Cobán Imperial en Alta Verapaz. El estratega sudamericano llega con la etiqueta de sublíder del Torneo Apertura 2024 de la Liga Guate Banrural.

El ambiente está claro para Pablo Centrone en la relación de seguir dándole oportunidad a los jugadores jóvenes sobre los de mayor experiencia, un caso muy marcado la de Jorge Moreno sobre el uruguayo Rubén Darío Silva.

Al ser consultado sobre cómo ha visto el desenvolvimiento de Jorge Moreno en el arco, Pablo Centrone fue firme en contestar: “Bien, si no ya hubiera salido a buscar a otro arquero. Y esa es la respuesta, no te puedo dar otra respuesta porque esa es la respuesta. Para mí, bien, solamente hay que ir a las estadísticas, y ahí te da la matemática”. Añadió: “Sí, y si no, no estuviese atajando”.

Recibe respaldo de junta directiva

Sobre esa decisión de darle oportunidad a Moreno sobre Rubén Darío, y el posible riesgo que puede tener ante junta directiva relacionado a los resultados, Centrone, afirmó: “No pasa por si vivo o no vivo del futbol, pasa por las convicciones y por las ideas de uno, nada más. Yo estoy convencido de que estamos bien, de que debemos ir mejor. No solo sumó minutos Jorge Moreno, también José Sánchez, quien está demostrando ser un muy buen lateral tanto como izquierdo y derecho”.

En esa línea, continuó: “Con los jóvenes sé lo que estoy haciendo. Tengo 11 jóvenes más que han sumado ya minutos en estos campeonatos, y seguramente ahora o en el próximo torneo seguirán sumando”.

Pablo Centrone tiene clara su idea. “Trato de mezclar la juventud con la experiencia. Posiblemente, preferirían a un arquero de experiencia, pero yo en ese momento prefiero a Jorge Moreno, y se acabó ahí la comunicación, porque no hay nada más que hablar, y tengo una junta directiva que me respeta todo lo que yo hago. Yo tengo una idea clara y sé a dónde voy”, sentenció el técnico sudamericano.

El ambiente huehueteco

Pablo Centrone salió a la defensa de su trabajo y también habló del papel de la junta directiva en el aspecto económico de la institución.

“Nadie me hizo el equipo. Tengo años de experiencia, más que cualquiera; hoy, en la liga de acá, y en cualquier liga, ¿por qué?, porque tengo de futbol más de 55 años (36 de técnico y 18 de jugador), y luego, lo que viví con mi padre de dirigente”, aseguró el estratega que fue entrevistado en el programa Super Deportivo de Emisoras Unidas de Guatemala.

Regreso de Chavasco

Respecto al tema económico, Centrone, explicó: “Esta semana se paga. Estamos tranquilos con lo que está haciendo la junta directiva, creemos en la junta directiva. Yo tengo contrato hasta junio. No tenemos ningún problema. No hay ningún problema”.

Pablo Centrone también se refirió al caso del futbolista Guillermo Chavasco, quien aseguró está convocado para el partido del domingo, y posiblemente tenga algunos minutos. “Por ahí se dijo que Chavasco estaba borrado por mí, no, yo elijo a los mejores jugadores del momento, y no lo he puesto a Chavasco, y ahora posiblemente lo ponga el domingo”.