Ancelotti evita hablar de especulaciones sobre Mbappé

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, reconoció que ve “feliz” a Kylian Mbappé, que aseguró es “un jugador distinto al de antes del parón”, y evitó hablar de su viaje a Suecia, al asegurar que todo lo que se está investigando por una supuesta violación, son “especulaciones”.

“Mbappé ha aprovechado este parón para mejorar su condición, recuperarse de sus lesiones Y está muy bien, feliz, con ganas de jugar y ser importante para el equipo. La verdad que estos quince días le han ayudado mucho. Es un jugador distinto al de antes del parón”, afirmó.

“No estoy aquí para comentar especulaciones, me focalizo en el trabajo que hace. Le ha venido muy bien un descanso programado y nada más. Las especulaciones de fuera no les doy cuenta”, añadió.

Se refiere a sus futbolistas

No desveló Ancelotti si ha tratado la situación con Mbappé, pero sí defendió que sus futbolistas puedan elegir el destino que quieran cuando tienen días libres para desconectar.

“Hablo con los jugadores todos los días y puedo comentar lo que he dicho. En este momento son especulaciones, veo al jugador trabajar muy bien, está feliz y contento. No lo veo afectado para nada. Tiene mucha ilusión para ayudar al equipo”, defendió.

“Los días de descanso estaban programados para él y después cada uno elige lo que quiere hacer. A mí, no me importa dónde los jugadores quieren descansar. Yo me fui a Londres dos días y no he pedido permiso a nadie. No tengo una agencia de viajes para organizar los viajes de los jugadores”, dijo con ironía.

*Información EFE.