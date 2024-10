Con penalti de Cristiano Ronaldo, Al Nassr se lleva un triunfo

El acierto en el punto de penalti marcó el destino del duelo entre el Al Shabab y el Al Nassr, que logró la victoria (1-2) en el añadido, desde los once metros, donde falló su rival y perdió en la última acción del partido. Los tantos de Aymeric Laporte y Cristiano Ronaldo, que elevó la cifra goleadora de su carrera a 907 tantos, 73 con su actual club, mantienen al conjunto del italiano Stefano Pioli en la caza por el liderato del Al Hilal, que ganó su partido frente el Al Feiha y alargó su pleno de victorias en esta séptima fecha.

El final del duelo del Al Nassr fue una locura. Pasó de todo. Equilibrado el marcador, fue el internacional español Aymeric Laporte el que aprovechó un balón suelto dentro del área, tras un saque de esquina, para ejecutar una estupenda volea y batir por primera vez al meta coreano Seung Gyu Kim. Hizo otro el cuadro visitante, anotado por Sadio Mane en el 83, pero el VAR lo invalidó por fuera de juego.

We never give up!! pic.twitter.com/LpVFXddWrt

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 18, 2024