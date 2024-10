Iggy Azalea presume exuberantes curvas en traje de baño cut out

Aunque Iggy Azalea le haya puesto pausa a su carrera musical, sus publicaciones en redes sociales no dejan de acaparar la atención.

La cantante paralizó Instagram al posar en un sexy traje de baño. Ella Deslumbró ataviada con un bañador cut out de color púrpura que dejó a la vista su escote under boob.

Con este atuendo, la estrella presumió su figura curvilínea, brazos y piernas torneadas.

Días antes, la rapera hizo gala de un conjunto deportivo compuesto por un short gris de licra y un top bandeau en color marrón.

“La vida sigue”, escribió y sumó más de 250 mil reacciones.

Los comentarios halagando su belleza no tardaron en llegar, algunos fans le piden que regrese a la música.

“Siempre publicas hermosas fotos 😍😍”

“Mi esposa 😍 y ella no sabe 😍”

“No puedo dejar de pensar en tiii Mamazzz ✨😁🥰😍😘🤩😊❤️❤️”

“@thenewclassic te ves tan bonita ❤️❤️❤️ mi rapera favorito”

“Bella… ¡por favor regresa a la música, te extrañamos”

Ella saltó a la fama en 2014 cuando lanzó su álbum debut The New Classic, del que se desprende su éxito Fancy.

Desde entonces ha ganado dos American Music Awards y tres Billboard Music Awards. Además, obtuvo cuatro nominaciones al Grammy.

Proyectos de la cantante

Iggy Azalea se alejó de la música y saltó a la plataforma Only Fans para crear contenido para adultos. Sin embargo, al parecer entró a los negocios de tecnología y telecomunicaciones.

Según se reveló, busca expandir su imperio criptográfico de $200 millones con el reciente lanzamiento de su memecoin Mother Iggy, también conocida como $MOTHER, en la cadena de bloques Solana.

“Crecer como artista y emprendedor siempre es un desafío y puede dar miedo, pero también es una parte necesaria de la vida”, dijo a Inc. Magazine.

“Creo que siempre he sido un emprendedor de corazón, incluso en mi carrera musical. Siempre me he hecho cargo de la parte comercial, además de la creativa.

Veo la creatividad y los negocios como dos caras de la misma moneda, y el objetivo es dejar que se informen mutuamente. En esencia, la innovación empresarial es otro canal de creatividad”.

También se convirtió en la directora creativa y cofundadora del relanzado Unreal Mobile, que integra el token $MOTHER como opción de pago.