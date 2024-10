Indignante crimen de Terry: Urgen medidas contra mujer que apuñaló a perro en Villa Nueva

Un acto de crueldad animal provoca la indignación de guatemaltecos. Según la denuncia, publicada por la organización Patitas en acción, una mujer, que fue identificada por usuarios en redes sociales, asesinó frente a varios vecinos, incluyendo niños, a un perro llamado “Terry”.

El hecho ocurrió en la colonia Fuentes del Valle II, zona 5 de Villa Nueva, el pasado miércoles 16 de octubre. De acuerdo con las diversas denuncias sobre el caso, la vecina, que vive enfrente de la familia de Terry, sacó a su perro con la finalidad de incitarlo y en el momento en el que el perro intentó defenderse, la mujer lo atacó con un cuchillo de cocina.

Terry recibió al menos siete puñaladas y a pesar de que estaba siendo atacado no mordió a su agresora. Vecinos agregaron que Terry no era un perro violento y que no había atacado a nadie en esa colonia.

“Según vecinos y testigos que presenciaron el hecho, la señora gritaba que no le importaba que la grabaran, pues los animales no valían nada”, denunció la organización, junto con una publicación en la que se muestra la violenta escena.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Patitas En Acción Guatemala (@patitas.en.accion.gt)

El diputado Byron Rodríguez informó por medio de sus redes sociales que presentó una denuncia en el Ministerio Público y ante la Unidad de Bienestar Animal por el crimen que ha indignado a la comunidad.

Por su parte, la organización agradeció a los diputados quienes justamente el día de ayer, presentaron una reforma para que este tipo de actos sean incluidos dentro del Código Penal como un delito. “Necesitamos que las autoridades no dejen este acto impune, necesitamos que la Unidad de Bienestar Animal realice las investigaciones correspondientes y sancione conforme lo regulado en la Ley de Protección y Bienestar Animal”, señaló.