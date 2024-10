El Manchester United se reencuentra con el triunfo en la Premier League

El Manchester United consiguió una sufrida victoria por 2-1 ante el Brentford en un partido que tuvo como protagonistas al argentino Alejandro Garnacho y al delantero danés Rasmus Højlund. El equipo de Erik ten Hag logró remontar un marcador adverso y sumar tres puntos vitales para mantenerse en la lucha en la Premier League.

El encuentro comenzó con una primera mitad marcada por la frustración para el Manchester United. El Brentford, con un planteamiento ordenado y eficaz, aprovechó los errores defensivos del equipo local para adelantarse en el marcador. El gol llegó al filo del descanso cuando Ethan Pinnock, tras un preciso remate de cabeza en un tiro de esquina, superó a la defensa del United y venció al portero André Onana, dejando a los ‘Diablos Rojos’ con un 0-1 que agravaba sus problemas recientes en la Premier League.

A turnaround win, and three points secured at home for @ManUtd 🔒#MUNBRE pic.twitter.com/jYJPoCuCUr

— Premier League (@premierleague) October 19, 2024