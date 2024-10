Leo Messi y Bad Bunny revelan inesperada colaboración

En un movimiento que marca un antes y un después en el mundo de la moda deportiva, el ícono del fútbol mundial, Lionel Messi, y el fenómeno de la música urbana, Bad Bunny, han unido fuerzas para lanzar una colaboración exclusiva con Adidas. La colección, titulada Bad Bunny x Messi, estará disponible a partir del 26 de octubre y promete revolucionar el panorama tanto del deporte como de la cultura pop.

Bad Bunny, conocido por su impacto global en la música y su versatilidad artística, compartió su entusiasmo sobre el proyecto en una entrevista reciente con Billboard Español. “El primer encuentro con Messi fue increíble. Desde el momento en que nos juntamos, la vibra estuvo buenísima”, comentó el artista puertorriqueño. “Ambos somos apasionados por lo que hacemos, y esa energía se reflejó en cada idea que compartimos para la colección. Fue un proceso fluido y natural”.

Para ustedes ✍️🇵🇷🇦🇷💌⁰Benito y Messi juntos por primera vez, unidos por el sentimiento que inspiran en millones de personas.

For you ✍️🇵🇷🇦🇷💌

Benito and Messi together for the first time, united by the feeling they inspire in millions of people. pic.twitter.com/Is0wCWt8iR

— adidas Football (@adidasfootball) October 21, 2024