José Carlos Martínez, líder de goleo tras 12 fechas del Apertura 2024

El goleador nacional de Municipal, José Carlos Martínez, toma la delantera en la pelea por el trofeo de máximo goleador del Torneo Apertura 2024 de la Liga Guate Banrural, que celebró el fin de semana su jornada 12. Aunque algunos equipos tienen varios partidos reprogramados, por lo que la disputa por este premio individual está más viva que nunca.

No anotó Matías Rotondi (Municipal), tampoco lo hizo Raí Villa (Xelajú M. C.), ni Uri Amaral (Xinabajul), y los jugadores de Antigua G. F. C. y Comunicaciones no jugaron ya que reprogramaron este duelo, por lo que el gran ganador fue el delantero chapín que hizo un gol y llegó a seis anotaciones.

El “Flaco” goleador

La fecha 12 tenía el atractivo de que tres jugadores, José Carlos Martínez, Matías Rotondi y Raí Villa llegaban igualados en cinco tantos cada uno en la tabla de goleadores. Pero en el duelo entre Municipal y Mixco, solamente pudo anotar el “Flaco” por lo que fue suficiente para sacarle un gol de ventaja a sus más cercanos perseguidores.

El top 5 de goleadores tiene a Martínez y Rotondi, de Municipal; así como Villa, Gómez y Amaral de Xelajú, Antigua y Xinabajul, respectivamente. Siendo el “Flaco” Martínez el único goleador nacional dentro de los primeros cinco lugares superando a jugadores de nacionalidad argentina, mexicana y uruguaya.

Ampliando la lista de goleadores, dentro de los primeros 10 lugares, también tienen cabida los nacionales Erick Lemus, Rudy Muñoz y Marvin Ceballos, aunque están a dos y tres goles de darle alcance a Martínez.

#Apertura2024 | La celebración de los jugadores de Municipal, que en cuestión de cuatro minutos anotaron dos goles, obra de José Martínez y Pedro Altán. Municipal 😈 2-0 Mixco 🐷 Radio en línea 🎙️📻📱👉 https://t.co/hTv9wHN10Q 📸: Alex Meoño. pic.twitter.com/Y73O7O1vww — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) October 19, 2024

Tabla de goleadores

No. Jugadore Equipo Goles 1 José Carlos Martínez Municipal 6 2 Matías Rotondi Municipal 5 3 Oscar Raí Villa Xelajú M. C. 8 4 Santiago Gómez Antigua G. F. C. 7 5 Uri Amaral Xinabajul 6 6 Erick Lemus Comunicaciones 5 7 Rudy Muñoz Municipal 4 8 Nicolás Martínez Deportivo Mixco 3 9 Julio Rodríguez Xinabajul 2 10 Marvin Ceballos Xinabajul 1

Además de Marvin Ceballos, hay hay otros siete futbolistas con la misma cantidad de puntos, donde aparecen dos profesionales de Comunicaciones: Diego Casas y Jesús López.