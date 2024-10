Los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York se verán las caras en la Serie Mundial 2024

Los Dodgers de Los Ángeles aseguraron su pase a la Serie Mundial tras derrotar 10-5 a los Mets de Nueva York, sellando una serie que será recordada por la intensidad y el dominio ofensivo del equipo californiano. Ahora, por duodécima vez en la historia, se enfrentarán a los Yankees de Nueva York en el prestigioso Clásico de Otoño, reavivando una rivalidad histórica en el béisbol de Grandes Ligas.

Tommy Edman fue la figura destacada del partido al conectar un jonrón clave y remolcar cuatro carreras, contribuyendo de manera decisiva al éxito de los Dodgers. A pesar de un error inicial que permitió la primera carrera de los Mets, Edman se redimió rápidamente, liderando una remontada que aseguró la victoria para su equipo.

