MLS: Messi tendrá un seguimiento especial en los playoffs

Un día después de ganar el premio al mejor jugador de la semana en la MLS, Lionel Messi, delantero del Inter Miami, también se llevó el galardón al mejor futbolista de octubre en la liga estadounidense que preparó, en vista del arranque de los ‘playoffs’, una cámara especial para seguir cada movimiento del argentino en el terreno de juego.

Messi fue jugador del mes de la MLS por segunda vez en esta campaña, en la que pese a jugar solo 1mil 485 minutos, sumó veinte goles y 16 asistencias. En la última jornada, el argentino anotó un triplete en la última media hora contra el New England Revolution.

Inter Miami se llevó tres premios al mejor jugador del mes este curso, pues el uruguayo Luis Suárez lo ganó en febrero/marzo.

Lionel Messi se prepara ahora para debutar en los ‘playoffs’ de la MLS, un escenario al que el año pasado su club no logró clasificarse. Esta vez, lo hace como protagonista absoluto tras ganar el Supporters’ Shield al mejor equipo de la campaña regular.

El Inter Miami se estrenará el viernes 25 de octubre contra uno entre Atlanta United y Montreal y la MLS anunció este martes un directo especial en la red social TikTok enfocado en Messi.

Una cámara especial seguirá cada movimiento del argentino en el terreno de juego del Chase Stadium.

El partido también estará disponible globalmente a través de Apple TV, que arrancó el curso pasado una relación de diez años con la MLS para transmitir sus partidos en todo el mundo a través de ‘MLS Season Pass’.

Watch Messi’s every move in a special TikTok livestream on @MLS and @intermiamicf as he leads Miami’s historic title quest. Sign up using this link to be notified when the stream is live.

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 22, 2024