Sala confirma sentencia contra Pérez y Baldetti en caso “La Línea”

La Sala Segunda de Apelaciones emitió una resolución este martes 22 de octubre por medio de la cual confirma la sentencia dictada en contra del expresidente de la república, Otto Pérez Molina; y la exvicemandataria Roxana Baldetti dentro del caso La Línea, en el que se investigó una red de defraudación aduanera.

Los magistrados conocieron el recurso de apelación planteado por los exgobernantes y otros implicados en el referido expediente judicial. Sin embargo, consideraron que, con base en el fundamento y las leyes invocadas, no era procedente admitirlos.

“Esta sala, por unanimidad, resuelve: no acoge el recurso de apelación planteado por Otto Fernando Pérez Molina, no acoge el recurso planteado por Ingrid Roxana Baldetti Elías (…) no se acoge el recurso por motivo de forma”, detalla parte del fallo.

#AHORA Sala Segunda de Apelaciones confirma sentencia en contra de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti dentro del caso La Línea. | Vía @dalvarado_eu pic.twitter.com/gvqOJgkHhx — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) October 22, 2024

Condena contra Pérez y Baldetti

En diciembre de 2022, un tribunal penal condenó al expresidente Otto Pérez a 16 años de prisión inconmutables por un fraude en las aduanas que lo obligó a renunciar en 2015, tres años después de asumir el poder.

El exfuncionario “es penalmente responsable en concurso real de los delitos: autor del delito de asociación ilícita y por ser cómplice responsable del delito de casos especiales de defraudación aduanera”, dijo la presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo B de la capital, Irma Jeannette Valdés, al leer la sentencia.

A cada delito se le impuso una pena de ocho años de cárcel, para sumar 16 años en total, más Q8.7 millones de multa. Una sentencia idéntica recibió su exvicepresidenta, Roxana Baldetti, también acusada de encabezar el fraude.

Los exgobernantes también están implicados en otros casos de corrupción. En el caso de Pérez, en septiembre de 2023 fue condenado a ocho años de cárcel por el caso Cooptación del Estado tras someterse al procedimiento especial de aceptación de cargos y declararse culpable de los delitos de fraude, cohecho pasivo y lavado de dinero u otros activos.

En tanto, Baldetti recibió una pena de 15 años y seis meses de privación de libertad por el caso denominado “Agua Mágica”, en el cual se investigó un fraude al Estado de Guatemala al adquirir una supuesta fórmula para sanear el lago de Amatitlán, que resultó ser agua con sal y cloro. La exfuncionaria también enfrenta otros procesos penales.

* Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas 89.7