William Levy habla de su polémica ruptura con Elizabeth Gutiérrez

Desde Tenerife, España, William Levy contó su verdad sobre la ruptura con Elizabeth Gutiérrez para dar a conocer su postura y dejar de ser el “villano” de la historia.

Tras 20 años de relación y dos hijos en común, el actor cubano y la actriz decidieron poner fin a su relación.

Y aunque todo este tiempo ha preferido mantenerse en silencio, él ya no soportó más las críticas y difamaciones que decidió hablar en una entrevista para El Gordo y la Flaca.

“Se han dicho muchas mentiras, muchas cosas que me han enfadado. Han sido momentos no solo difíciles para mí, sino también para mis hijos”, expresó.

“Cuando hay una separación no sufre solo una persona. Antes que ella (Elizabeth) están los niños y cada vez que veo gente en la televisión diciendo ‘Eliza, Eliza’, pero es que aquí todos sufren hermano, yo también lo sufrí”, soltó.

Durante la platica, el galán afirmó que durante los últimos meses se ha sentido “decepcionado y engañado”, debido a toda la polémica en la que se ha visto envuelto y por lo que decidió emprender acciones legales.

“Yo he callado por proteger a mis hijos, porque seguir tirándole leña al fuego no es correcto, no es lo mejor para mis hijos, que son los que pueden recibir los golpes”, señaló.

Se refirió al altercado doméstico que ocurrió en marzo de este año, que incluyó a la Policía de Florida.

La policía en la casa del actor

Según dio a conocer Elizabeth en ese momento, su hija dijo a los agentes que entró a la casa de la familia cuando escuchó la voz de una mujer procedente del dormitorio de su padre.

Cuando intentó entrar, su padre supuestamente la empujó para impedir que entrara.

William Levy negó haber empujado a Kailey y el informe señaló que no había “marcas, enrojecimiento ni signos de lesión” en ella.

“Ha sido muy difícil, la verdad, por llamar a la policía por cuestiones que no son ciertas. Primero que nada, si yo estaba con alguien, era todo mi derecho, no estamos juntos hace ya cuatro meses”, aclaró.

“Segundo, yo nunca expondría a mi hija de una forma donde pueda subir y encontrarme con una mujer en el acto. No puedes decir que yo estaba en unas condiciones que tú no has visto, que no has entrado a ver”, explicó.

“Me han difamado de muchas formas y son difamaciones muy graves, que yo golpeo a mis hijos, que a Eliza la encarcelé. Hay un momento en el que tienes que parar”, aseveró.