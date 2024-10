Este aeropuerto establece límite de tiempo para los abrazos de despedida

El Aeropuerto Internacional de Dunedin, en el sur de Nueva Zelanda, implementó una peculiar regla que limita los abrazos de despedida a un máximo de tres minutos, lo que ha generado un intenso debate sobre cuánto tiempo es “suficiente” para un último abrazo entre amigos, turistas o pasajeros antes de partir.

La medida, que aplica en la zona de bajada de pasajeros, ha sorprendido tanto a usuarios como a los mismos administradores del aeropuerto. “Instalamos nuevos rótulos, incluyendo el de ‘Tiempo máximo de abrazos: 3 minutos’, para garantizar que todo fluya sin problemas”, explicó Daniel De Bono, ejecutivo de la terminal aérea.

De Bono destacó que la iniciativa busca agilizar el tráfico en la zona de despedidas rápidas:

And you think they’re not out to control you?

Visitors to the airport in Dunedin, New Zealand, are now limited to a 3-minute hug. The airport head explained that research indicates only 20 seconds are needed for the release of “love hormone” during a hug. pic.twitter.com/QPSzk37m8z

— Zappawaddawadda (@zappawaddawadda) October 21, 2024