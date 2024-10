Se conoce al árbitro para el clásico Real Madrid-Barcelona

José María Sánchez Martínez, del Comité Murciano, dirigirá este sábado el clásico Real Madrid-Barcelona, de la undécima jornada de La Liga EA Sports, que se disputará en el Santiago Bernabéu a partir de las 13:00 horas GT.

Así mismo, el responsable del VAR será Alejandro Muñiz Ruiz, del Comité Gallego, que oficiará en la sala VAR junto a Pablo González Fuertes. Los asistentes serán Raúl Cabañero Martínez y Juan José López Mir y el cuarto colegiado Jorge Díaz Escudero.

Será el trigésimo séptimo partido que dirija Sánchez Martínez al conjunto madridista, que con su dirección ha ganado 22, ha empatado nueve y ha perdido cinco. El último fue en la 31ª jornada de la pasada campaña, con triunfo blanco por 0-1 en Mallorca. Y la última derrota fue en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Alcoyano, en enero de 2021.

Mientras tanto, arbitrará al Barcelona por trigésima quinta vez. El balance del cuadro azulgrana es de veintiséis victorias, dos empates y seis derrotas, la última ante el Athletic en enero en los cuartos de final de la Copa del Rey. Esta campaña le dirigió la victoria en Mestalla en la primera jornada liguera. Será la séptima vez que arbitre un clásico.

El balance es de tres victorias para cada equipo. Se estrenó en la vuelta de la Supercopa el 16 de agosto de 2017, con triunfo del Real Madrid por 2-0. Los otros triunfos blancos fueron en octubre de 2021 en el Camp Nou (1-2) y en octubre de 2022 en el Bernabéu por 3-1, ambos en Liga. Las victorias del Barcelona fueron en diciembre de 2017 en el Bernabéu (0-3), en octubre de 2018, con un contundente 5-1, y en la vuelta de las semifinales coperas en febrero de 2019 en el Bernabéu por 0-3.

✅| OFFICIAL: José Maria Sánchez Martínez will be the referee for Real Madrid vs Barcelona on Saturday.

🖥️ VAR: Alejandro Muñiz Ruiz. pic.twitter.com/3bGKLJ9SDy

— Barça Buzz (@Barca_Buzz) October 24, 2024