Arrestan a Lil Durk acusado de participar en un asesinato

Lil Durk fue arrestado en el sur de Florida por cargos federales de conspiración para cometer asesinato a sueldo.

El rapero está acusado de participar en un intento de asesinato a Quando Rondo, en el que murió Saviay’a Robinson, prima de Rondo, durante un ataque a tiros en una gasolinera de Los Ángeles.

Según informó Chicago Tribune, 5 personas del colectivo musical Only The Family (OTF) fueron arrestados bajo acusaciones que incluyen “conspiración para cometer asesinato por encargo” y “uso de una ametralladora en un crimen violento que resultó en una muerte”.

