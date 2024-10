Asaltan y asesinan a tiros a un rapero famoso por su remix de “Baby Shark”

Las autoridades de Columbus, Ohio, Estados Unidos (EE. UU.), informaron sobre un tiroteo que resultó en la muerte del famoso rapero Ralan Styles el pasado 21 de octubre de 2024. El cuerpo del artista fue identificado recientemente por sus familiares tras la realización de los exámenes forenses correspondientes.

El incidente tuvo lugar en el barrio Victorian Village, donde residía Styles. Una vecina fue quien alertó a las autoridades alrededor de las 5:00 a.m., llamando al 911 para reportar disparos en la calle West 3rd Avenue. Al llegar, los paramédicos encontraron a un hombre sin vida, quien luego fue identificado como Michael Andre Robinson, de 22 años, conocido en el ámbito musical como Ralan Styles y reconocido globalmente por su remix viral de “Baby Shark”. A las 5:10 a.m., los servicios de emergencia confirmaron su fallecimiento.

🚨#BREAKING: A Somali-American rapper Mahamood Hassan, known as MoeFaygo, has been charged with the murder of rapper Michael Robinson, famously known as Ralan Styles #iSeeTethers pic.twitter.com/B7H3h2PbeX — iSeeTethers (@iSeeTethers) October 25, 2024

Detención del presunto autor del asesinato del rapero Ralan Styles

Las investigaciones llevaron al arresto de Mahamood Hassan, de 24 años, como el presunto responsable del homicidio. Según las autoridades, Styles habría sido víctima de un intento de asalto que culminó en disparos fatales. Hassan fue presentado ante el Tribunal Municipal del Condado de Franklin, donde se le impuso una fianza de 2 millones de dólares como medida cautelar. La audiencia preliminar está prevista para el próximo 29 de octubre.

Rapper Ralan Styles, best known for his viral remix of the popular children’s song Baby Shark, has been tragically shot and killed. Police officers are holding a 24-year-old man named #Mahamood Hassan, believed to be behind the shooting.The suspect shot the rapper multiple times… pic.twitter.com/xEjdKV61BL — USA 24×7 (@USA24X7) October 22, 2024

¿Quién era Ralan Styles?

Ralan Styles, de 22 años, se había convertido en una figura destacada de la escena musical estadounidense. Ganó popularidad al crear un remix de la canción infantil “Baby Shark”, que se volvió viral en redes sociales, catapultando su carrera. Con un estilo único y la capacidad de fusionar géneros, Styles fue considerado una de las promesas emergentes del hip hop. Su última publicación en redes sociales, realizada poco antes de su muerte, es la única que permanece visible, pues el resto del contenido fue eliminado.

Ralan Styles, the rapper behind the Baby Shark remix, has died at age 22 in an attempted robbery pic.twitter.com/XHW8PWRJWQ — Dexerto (@Dexerto) October 21, 2024

Fanáticos y amigos han compartido mensajes de duelo en sus redes sociales, reflejando la conmoción que su fallecimiento ha causado en la comunidad musical: