Inter Miami supera al Atlanta United y toma ventaja en los playoffs

El Inter Miami dio un importante primer paso en su camino dentro de los playoffs de la MLS al vencer 2-1 al Atlanta United en el primer partido de la serie al mejor de tres, disputado este viernes en el estadio DRV PNK. La victoria del conjunto de Gerardo “Tata” Martino se selló gracias a una destacada actuación de Jordi Alba, quien anotó el gol decisivo en un partido en el que el equipo local mostró una actitud ofensiva desde los primeros minutos. La resistencia del portero Brad Guzan fue fundamental para que el marcador no fuera más amplio, dejando a Atlanta United con esperanzas para el segundo enfrentamiento de la serie, programado para el sábado 2 de noviembre.

Apenas al minuto 2, el Inter Miami mostró sus intenciones de dominar el encuentro, cuando Luis Suárez abrió el marcador tras recibir un pase preciso del paraguayo Diego Gómez, quien sumó su quinta asistencia de la temporada. Suárez, conocido por su efectividad frente al arco, anotó su gol número 21 de la temporada en la MLS con un remate bajo que dejó sin opciones a Guzan. Con esta anotación, el equipo de las “garzas” se adelantó temprano en el marcador, un hecho poco común para el Inter en casa durante los últimos dos meses.

Game one: done. ✅@InterMiamiCF take a 1-0 series lead to Atlanta. pic.twitter.com/GMnxK1s9xL

— Major League Soccer (@MLS) October 26, 2024