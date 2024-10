Los Dodgers pegan primero en la Serie Mundial 2024

En un electrizante inicio de la Serie Mundial de las Grandes Ligas, los Dodgers de Los Ángeles lograron una dramática victoria sobre los Yankees de Nueva York, al imponerse 6-3 en entradas extras. Freddie Freeman se convirtió en el héroe de la noche al conectar un grand slam en la décima entrada, desatando la euforia entre los 52,394 aficionados presentes en el Dodgers Stadium.

Freeman, quien ha estado lidiando con molestias en su tobillo, demostró por qué es una de las piezas clave de los Dodgers. En la décima entrada y con dos outs, envió la pelota por encima de la pared del jardín derecho con las bases llenas, sellando la victoria para los locales. Este memorable batazo colocó a los Dodgers en ventaja en el inicio de una serie que promete ser muy reñida.

Antes del inicio del juego, los Dodgers rindieron un sentido homenaje a la leyenda del béisbol mexicano, Fernando Valenzuela, quien falleció recientemente. Los jugadores del equipo angelino lucieron un parche con el número 34 en honor al exlanzador, y sus excompañeros Orel Hershiser y Steve Yeager llevaron a cabo una emotiva ceremonia en el montículo, donde colocaron la pelota de honor junto al número 34 pintado en su memoria.

El marcador se mantuvo sin movimientos hasta la quinta entrada, cuando los Dodgers rompieron el hielo gracias a un elevado de sacrificio de Will Smith al jardín derecho. Este permitió que el puertorriqueño Kiké Hernández anotara la primera carrera, escapando de un disparo al plato del dominicano Juan Soto.

Los Yankees respondieron en la sexta entrada con un imponente cuadrangular de Giancarlo Stanton. El batazo de dos carreras sobre la barda del jardín izquierdo puso a los Yankees en ventaja, marcando el cuarto jonrón consecutivo de Stanton en la postemporada y elevando su total a seis en esta fase.

Cuando parecía que los Yankees tenían el control, Shohei Ohtani, quien ha sido una de las estrellas más destacadas de los Dodgers esta temporada, conectó un doble en la octava entrada. Un error del venezolano Gleyber Torres permitió que Ohtani avanzara hasta la tercera base y, posteriormente, anotara gracias a una línea de sacrificio de Mookie Betts, empatando el juego 2-2 y llevando la tensión al máximo en las gradas del Dodgers Stadium.

En la décima entrada, los Yankees se adelantaron nuevamente con un batazo de Anthony Volpe que el campocorto de los Dodgers, Tommy Edman, solo pudo convertir en un out en segunda base, permitiendo que Jazz Chisholm Jr. anotara la carrera del 3-2 para los visitantes.

Sin embargo, en la parte baja de esa misma entrada y con las bases llenas, Freeman se enfrentó al primer lanzamiento del cubano Néstor Cortés y conectó un contundente batazo que se convirtió en un grand slam. La pelota voló hacia las gradas del jardín derecho, sentenciando el marcador 6-3 y sellando la primera victoria de los Dodgers en esta Serie Mundial.

Jack Flaherty abrió por los Dodgers, lanzando 5.1 entradas en las que permitió dos carreras y ponchó a seis bateadores. Salió del juego tras el cuadrangular de Stanton, pero cumplió con su objetivo de mantener en pelea a su equipo. Por su parte, Gerrit Cole, abridor de los Yankees, mostró su calidad durante seis entradas, permitiendo una carrera y cuatro imparables, además de recetar cuatro ponches.

El segundo partido de esta apasionante Serie Mundial se disputará este sábado en el Dodgers Stadium, con un duelo entre el cubano Carlos Rodón, lanzador de los Yankees, y Yoshinobu Yamamoto, la estrella japonesa de los Dodgers. La serie, que se juega al mejor de siete encuentros, promete mantener a los aficionados al borde de sus asientos.

Instant classic! The @Dodgers win Game 1 of the #WorldSeries! pic.twitter.com/iWtr2aawG9

— MLB (@MLB) October 26, 2024