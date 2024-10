Dodgers ganan el segundo juego de la Serie Mundial ante los Yankees

En un emocionante segundo partido de la Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles superaron a los Yankees de Nueva York con una victoria de 4-2, poniendo la serie 2-0 a su favor. Sin embargo, la alegría del triunfo quedó empañada por la lesión de su estrella Shohei Ohtani, quien abandonó el campo en la séptima entrada tras un desafortunado deslizamiento en un intento de robo de base.

El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, confirmó al finalizar el encuentro que Ohtani sufrió una subluxación en el hombro izquierdo, una dislocación parcial que preocupa tanto al equipo como a los aficionados. “Tiene una subluxación en el hombro izquierdo. Le haremos algunas pruebas en algún momento esta noche, mañana. Y luego sabremos más en los próximos días. Una vez que obtengamos los escáneres, tendremos un panorama más claro”, declaró Roberts desde el Dodger Stadium.

Shohei Ohtani suffered a subluxation (partial dislocation) of his left shoulder, per Dodgers manager Dave Roberts. He’ll undergo further testing tomorrow. pic.twitter.com/ApPTJD72TO

La lesión se produjo cuando Ohtani se lanzó a la segunda base para robar, un movimiento que terminó de manera desafortunada cuando el hombro de su brazo izquierdo soportó el impacto en el suelo. Tras la acción, el estelar jugador japonés permaneció unos minutos en el suelo, mientras el cuerpo médico del equipo ingresó para asistirlo y ayudarlo a salir del campo con el brazo visiblemente afectado. La imagen de Ohtani, una de las piezas clave en el éxito de los Dodgers esta temporada, dejó una sensación de inquietud en el ambiente del estadio.

A pesar del aparente riesgo de la lesión, Roberts se mostró optimista en sus declaraciones a los medios, dejando entrever que el equipo confía en que Ohtani pueda recuperarse a tiempo. “La fuerza fue excelente, el rango de movimiento bueno, así que estamos animados”, explicó el dirigente, quien evitó pronunciarse sobre la posibilidad de que el japonés se pierda el próximo juego, confiando en que los exámenes médicos arrojen buenas noticias.

Ohtani ha sido un pilar fundamental en el desempeño de los Dodgers, tanto en el aspecto ofensivo como en su capacidad de conectar batazos decisivos. Su rendimiento durante la temporada regular le valió el premio al Jugador Más Valioso, consolidándose como una de las armas más letales en la alineación de Los Ángeles. Su ausencia en el resto de la serie podría ser un revés significativo, ya que su presencia intimida a cualquier rival en el plato y aporta una consistencia invaluable al equipo.

Con el marcador de la serie a favor, los Dodgers parten hacia Nueva York con una ventaja de 2-0 y la intención de acercarse aún más al campeonato. El tercer juego, que tendrá lugar en el Yankee Stadium el próximo lunes, podría contar nuevamente con la presencia de Ohtani si los resultados médicos son alentadores, aunque no se descarta que el equipo prefiera darle reposo. Para el conjunto angelino, cerrar la serie sin su jugador estrella sería una gran prueba de resistencia, pero el sólido rendimiento mostrado hasta ahora les da la confianza de que pueden superar el desafío.

Halfway home! The @Dodgers are TWO wins away from a #WorldSeries title. pic.twitter.com/27aQR5YWRv

— MLB (@MLB) October 27, 2024