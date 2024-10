Outdoor Living: Revoluciona la vida al aire libre con las vajillas de alta calidad de Best Melamine

Best Melamine, una empresa guatemalteca líder en la fabricación de vajillas de melamina porcelánica de alta calidad, inauguró este miércoles, 23 de octubre, su innovadora tienda Outdoor Living by Best Melamine, ubicada en el Centro Comercial Oakland Place, diseñada para quienes buscan disfrutar del aire libre con estilo, ofreciendo vajillas, vasos y accesorios resistentes a golpes y caídas. Además, ofrece una opción ecoamigable, tendencia entre la población actual.

Outdoor Living by Best Melamine es el lugar ideal para quienes buscan embellecer sus momentos al aire libre. La tienda ofrece productos diseñados para jardines, terrazas y piscinas, con piezas inquebrantables que combinan funcionalidad y diseño.

#Tendencias Best Melamine, empresa guatemalteca líder en la fabricación de vajillas de melamina porcelánica de alta calidad, anuncia la apertura de su nueva tienda Outdoor Living by Best Melamine, ubicada en el Centro Comercial Oakland Place. | Vía @noel_solis pic.twitter.com/YNRZ7ExshK — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) October 23, 2024

Encuéntrala en el sótano 1 (local S1-24) de Oakland Place. Además, Best Melamine cuenta con su Studio en Plaza Madero Próceres, especializado en personalización de vajillas para restaurantes, hoteles, caterings y hogares.

“Con cada producto, buscamos llevar la calidad y creatividad guatemalteca a las mesas de todo el mundo, redefiniendo el concepto de vajillas de melamina al fusionar diseño, durabilidad y sostenibilidad”, expresó José Valladares, CEO de Best Melamine.

Best Melamine no solo lidera en calidad, sino también en sostenibilidad. A través de su programa Residuo cero, reutiliza el 95% de los residuos de producción para crear vajillas eco-friendly. También ofrece un programa de canje, donde los clientes pueden intercambiar sus vajillas usadas por nuevas piezas, contribuyendo a un mundo más sostenible.

#Tendencias Esta tienda está diseñada para quienes buscan disfrutar del aire libre con estilo, ofreciendo vajillas, vasos y accesorios resistentes a golpes y caídas. | Vía @noel_solis pic.twitter.com/1Ufzrg7RmB — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) October 23, 2024

Best Melamine: innovación, sostenibilidad y más

Fundada en 2004, Best Melamine ha crecido desde una pequeña fábrica en Guatemala hasta convertirse en un referente del sector, destacando por su innovación, personalización y compromiso con la sostenibilidad. En 2022, la empresa introdujo la melamina porcelánica, un material que fusiona la elegancia de la porcelana con la durabilidad de la melamina, marcando así un hito en el mercado de las vajillas.

En 2024, Best Melamine fue seleccionada como una de las 9 finalistas para el Galardón a la Exportación 2024 de Agexport, un premio que reconoce la excelencia y sostenibilidad de las empresas guatemaltecas exportadoras.