Dodgers de Los Ángeles, a un paso de la gloria en la Serie Mundial

Los Dodgers de Los Ángeles están a solo un paso de coronarse campeones de la Serie Mundial 2024, luego de vencer 4-2 a los Yanquis de Nueva York en el tercer juego de la serie en el Yankee Stadium. Liderados por un impresionante jonrón de dos carreras de Freddie Freeman y una dominante actuación en el montículo de Walker Buehler, los Dodgers tomaron una ventaja de 3-0 en la serie, dejando al equipo de Nueva York al borde del descalabro.

El cuarto juego de este emocionante “Clásico de Otoño” se disputará este martes en el Yankee Stadium. Con una victoria, los Dodgers sellarían una barrida y pondrían fin a una temporada espectacular, consagrándose como campeones de las Grandes Ligas por primera vez desde 2020.

The @Dodgers are one win away from their 8th #WorldSeries title! pic.twitter.com/Fz0qzgg6WP

— MLB (@MLB) October 29, 2024