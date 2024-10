¡Contundente! Guardiola: Messi era el padre de ese monstruo (Cristiano)

Tras la entrega del Balón de Oro 2024, que fue ganado por el futbolista español Rodri, del Manchester City, su técnico, el también español Pep Guardiola se refirió al tema, y lanzó un dardo a Cristiano Ronaldo tras la defensa de Lionel Messi.

Pep Guardiola valoró el Balón de Oro que ganó Rodri. Pues cree que le hace justicia al futbol español y a jugadores como Iniesta y Xavi que no pudieron ganarlo porque les tocó en la época de Lionel Messi.

Guardiola dijo que solo Cristiano Ronaldo podía ganarle a Messi porque “era un monstruo”, pero que el argentino era el “padre” de ese monstruo refiriéndose a los ocho Balones de Oro que conquistó “Leo” por los cinco del portugués.

Añadió: “Me acuerdo cuando tres jugadores de la academia del “Barça”, La Masía, fueron nominados para ganar el Balón de Oro. Xavi e Iniesta no lo ganaron porque había un monstruo”.

Continuó: “A Messi nadie le podía ganar, solo Cristiano Ronaldo, porque era un monstruo y el padre del monstruo es Messi. Los dos han hecho algo increíble en los últimos 20 años”, señaló Pep en rueda de prensa después de felicitar a Rodri por ser nombrado mejor jugador del mundo.

“CRISTIANO ERA UN MONSTRUO… Y EL PADRE DE ESE MONSTRUO ES MESSI”. Pep Guardiola y una tremenda frase al hablar sobre el Balón de Oro. pic.twitter.com/bxaCrPMfKx — SportsCenter (@SC_ESPN) October 29, 2024

Sobre Rodri

“Lo primero, por supuesto, felicitaciones a él y a toda su familia y amigos. Es una noticia increíble para él y, por supuesto, para todos nosotros, todo el mundo en el City y nuestros aficionados. Estamos muy orgullosos de él. Es la primera vez”, comentó Pep Guardiola para felicitar a Rodri.

También admitió que en la plantilla están “encantados de ser parte de ello y compartirlo con él” y señaló que “ojalá le pueda dar energía para recuperarse bien (de una lesión en el ligamento cruzado anterior y el menisco contraída en la quinta jornada de la Liga inglesa en un encuentro con el Arsenal) para que la próxima temporada vuelva a estar con nosotros”.

No se pronuncia por ausencia del Madrid

Guardiola no quiso, en cambio, entrar a valorar el comentado plantón del Real Madrid en la gala de entrega de premios en Francia: “Nada que decir. Si quieren venir, bien, que no quieren venir, también bien. No estamos aquí para juzgar. Los otros clubes deben decidir qué hacer”, señaló.

#BallonDor | Gobierno de Brasil destaca la “grandeza” de Vinícius El pronunciamiento vino después de que el delantero del Real Madrid no ganara el Balón de Oro 2024. Decisión que causó decepción entre los aficionados brasileños. Nota: https://t.co/9QFOJl1IM9 pic.twitter.com/qYCyNzKcJ3 — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) October 29, 2024

*Apoyo informativo de EFE.