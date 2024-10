Polémica por los votos de El Salvador en el Balón de Oro 2024

El premio al Balón de Oro 2024, otorgado al mediocampista español Rodri Hernández, sigue generando controversia en la comunidad futbolística. La premiación, que reconoció al jugador del Manchester City como el mejor del año, ha dejado a aficionados y expertos debatiendo sobre la validez de los votos de algunos periodistas de distintos países. En particular, el voto del salvadoreño Bruno Porzio, de El Gráfico, ha suscitado una acalorada discusión en redes sociales debido a su exclusión del brasileño Vinícius Júnior de su lista, así como a la baja posición que le dio al ganador Rodri.

Bruno Porzio decidió otorgar su voto de primer lugar a Jude Bellingham, el talentoso mediocampista inglés que recientemente se incorporó al Real Madrid y ha impresionado tanto en la liga española como en la selección de Inglaterra. En su lista, además de Bellingham en el primer puesto, eligió a Erling Haaland en el segundo, Toni Kroos en el tercero, Lautaro Martínez en el cuarto, y a Dani Olmo en la quinta posición. Más abajo en la lista colocó a Hakan Calhanoglu (6), Rodri (7), Florian Wirtz (8), Phil Foden (9) y Ruben Días (10).

Así voto el periodista de El Salvador en el Balón de Oro 2024

La sorpresa fue total para muchos seguidores y colegas, ya que Vinícius ni siquiera apareció en el top 10 de Porzio, lo cual causó una fuerte reacción en redes sociales. Porzio, además, no posicionó a Rodri, el eventual ganador del premio, dentro de los primeros tres lugares, limitándose a otorgarle la séptima posición.

Al ver la reacción del público, Porzio ofreció una explicación en un video transmitido en vivo. “Vinícius no mostró señas de buen fair play”, argumentó el periodista, haciendo referencia a varios incidentes y a su percepción de que el brasileño no encarna los valores de deportividad y juego limpio. Según Porzio, su decisión de excluirlo estuvo motivada por una evaluación integral que tomó en cuenta tanto el rendimiento en el campo como su actitud: “Para mí, Vinícius no está entre los diez mejores jugadores del año. Juega en una posición específica, algo limitada, y este año Jude Bellingham ha tenido un rol más importante y completo en el equipo”, explicó.

Porzio también comparó la temporada de Vinícius con la de Bellingham, destacando la capacidad de este último para “elaborar una gran cantidad de goles y asistencias” y su influencia en llevar a Inglaterra a la final de la Eurocopa. “Bellingham llegó al Real Madrid con apenas 20 años y tomó una posición central en el campo, algo que lo hace más valioso a mi parecer”, añadió el periodista.

Además, mencionó que prefirió no incluir a Vinícius en los puestos más bajos de su lista, en parte porque consideraba que su rendimiento no ameritaba un lugar en la clasificación y en parte por una cuestión de percepción personal del brasileño. “Para mí, Vinícius solo marcó un gol en la final de la Champions, como en su momento hizo Mario Götze en la final del Mundial de 2014. No lo considero material de Balón de Oro”.

El video y los comentarios de Bruno Porzio rápidamente se hicieron virales, provocando una ola de reacciones en redes sociales. Muchos aficionados de Vinícius Júnior y del Real Madrid calificaron de “injusto” y “personal” el criterio del periodista, llegando incluso a emitir insultos en sus cuentas sociales. Las críticas apuntaron no solo a su decisión de excluir a Vinícius, sino también a su negativa de colocar a Rodri, campeón de la Champions y ahora Balón de Oro, dentro de los primeros puestos.

La controversia también abrió un debate sobre los criterios de los periodistas que votan en el Balón de Oro. La opinión de Porzio, en particular, resaltó las diferentes perspectivas y prioridades que influyen en las votaciones, además, algunos internautas filtraron que el periodista es seguidor del FC Barcelona, algo que podría haber influido en su voto.