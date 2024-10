Vuelta a Guatemala: Con Verónica Parra, “todo es perfecto”

La tradicional Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala es su gente, los hermosos paisajes verdes, sus imponentes volcanes, sus hermosos ríos, lagos, y mares. La Vuelta a Guatemala lo representa sus carreteras, su clima, el tránsito vehicular. La Vuelta es Emisoras Unidas 89.7 FM y su gran equipo de trabajo desplegado dentro de la caravana y en la sede central con un grupo de profesionales de primera línea. La 63 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala también tiene un toque especial, sus lindas mujeres representadas en las modelos que portan las mejores marcas dentro de este evento ciclístico.

Durante la 63 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala, hay una modelo colombiana que arranca suspiros entre el pueblo guatemalteco, y esto lo ha logrado en poca estancia en esta maravilla de país llamado Guatemala.

Verónica Parra es una modelo que nació en la localidad de Tames (Támesis), Antioquia, Colombia, un 30 de enero de 1995, y de profesión tecnóloga en mantenimiento de equipos biomédicos. Profesión que aún no ha logrado desempeñar debido a su pasión por el modelaje.

#VueltaGuateEU | Este martes se disputa la “Etapa Reina” de la Vuelta a Guatemala Totonicapán y su bello pueblo serán los anfitriones del recibimiento de la quinta etapa de la Vuelta Ciclística 2024. https://t.co/GfOLwqQuOI — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) October 29, 2024

Primera vez que participa en La Vuelta

Verónica Parra vino a Guatemala hace tres meses y esta es su primera experiencia en una Vuelta Ciclística a Guatemala. Con Malta Gallo, Parra le da un toque sutil al máximo evento del ciclismo guatemalteco.

Siete son los años en los cuales Verónica se ha dedicado a esta profesión del modelaje que le permite conocer a varias personas y en esta oportunidad, compartir con la gente guatemalteca.

Verónica Parra no solo es modelo. También es una gran emprendedora, la cual cuenta con una marca de ropa en su país natal, mismo que buscará un mejor crecimiento ahora que regrese a Colombia tras su breve paso por Guatemala, aunque ella se sincera diciendo que le gustaría regresar al “País de la Eterna Primavera”.

Como mujer también tiene un gran sueño, conformar un hogar y tener una familia ejemplar.

Parra se describe como una mujer positiva. “Me pongo metas muy grandes. Estoy trabajando duro por ellas”, explicó en una entrevista realizada por Emisoras Unidas de Guatemala.

El cambio de Colombia a Guatemala no le ha caído mal a esta bella edecán, ya que ella explica que ambos países tienen mucha similitud: Hay mucha naturaleza, aspecto que le gusta mucha y que también le da tranquilidad y paz. Parra nos cuenta que ama los volcanes guatemaltecos.

#VueltaGuateEU🚴‍♂️ | 🇨🇴 Verónica Parra vive su primera experiencia en una Vuelta Ciclística a Guatemala, y espera ser parte de otras ediciones. 📸 Alex Meoño. pic.twitter.com/csr2ciscvi — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) October 29, 2024

Sobre la marca y la Vuelta

Verónica Parra porta orgullosamente la marca Malta Gallo en la 63 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala. “Esta marca es un orgullo muy grande porque ama y caracteriza a Guatemala. Me hace sentir muy especial”, dijo la modelo colombiana.

Verónica Parra también envía un mensaje especial a los guatemaltecos para que no se pierdan los detalles de este evento ciclístico. “A todos los guatemaltecos los invito para que no se pierdan la vuelta, que es un orgullo. También ver a las personas que se motivan por el deporte es máximo, así que no se la pierdan y estén pendientes de todos los equipos”, dijo la modelo que mide 1.70 metros.

Por último, Verónica confesó que sus comidas favoritas son el sancocho y las garnachas chapinas. Además, gusta de visitar volcanes y Antigua Guatemala en Sacatepéquez.

Su frase de batalla, la que la motiva día a día es: “Todo es perfecto”.