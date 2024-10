Yankees vetan a los aficionados que agarraron el guante de Betts

Este miércoles, los Yankees de Nueva York anunciaron que prohibirán la entrada al Yankee Stadium a los dos aficionados involucrados en un polémico incidente durante el cuarto juego de la Serie Mundial contra los Dodgers de Los Ángeles. Los fanáticos fueron captados intentando interferir con el jardinero de los Dodgers, Mookie Betts, cuando este se acercaba al muro para atrapar una pelota en el turno al bate del venezolano Gleyber Torres. Los aficionados no solo intentaron apoderarse de la pelota, sino que también agarraron el guante y el brazo de Betts, en lo que parecía un intento de impedir que realizara el out.

El equipo neoyorquino emitió un comunicado en el que condenó la conducta de estos aficionados y reafirmó su compromiso con el respeto y la seguridad tanto de los jugadores como del público. “Los Yankees y las Grandes Ligas mantienen una política de tolerancia cero hacia el tipo de comportamiento mostrado anoche. A estos aficionados no se les permitirá asistir al partido de esta noche de ninguna manera”, declaró el equipo. La organización calificó el acto como “atroz e inaceptable” y resaltó que no permitirá acciones que comprometan la integridad de los jugadores o desvirtúen la competencia en un evento tan importante como la Serie Mundial.

Después del incidente, ambos aficionados fueron expulsados del estadio. La seguridad del Yankee Stadium actuó rápidamente para evitar mayores problemas y aseguró que el ambiente en el estadio se mantuviera seguro y respetuoso. En el mismo comunicado, los Yankees hicieron un llamado a sus seguidores a apoyar al equipo con pasión, pero siempre dentro de los límites establecidos y con respeto hacia los jugadores de ambos equipos.

“Esta noche se celebra el último partido en casa del año y queremos que se muestre cada gramo de la pasión de nuestros fanáticos. El Yankee Stadium es conocido por su energía e intensidad; sin embargo, la exuberancia de apoyar al equipo nunca puede cruzar la línea y poner intencionalmente a los jugadores en riesgo físico”, agregó el equipo. Este mensaje fue una clara invitación a los seguidores a vivir el ambiente de la Serie Mundial, pero recordando que su entusiasmo debe ir de la mano con el respeto a todos los participantes.

La situación se presenta en un momento crucial para los Yankees, quienes ganaron el juego del martes con un marcador de 11-4 y redujeron la ventaja de los Dodgers en la serie, que va 3-1 a favor del equipo angelino. Con el quinto juego de la Serie Mundial programado para esta noche en el Yankee Stadium, los Yankees buscan aferrarse a su última oportunidad en casa para alargar la serie. Si logran ganar, la serie se trasladará de regreso a Los Ángeles para el sexto juego.

Yankees fans ejected for taking ball from Mookie Betts had discussed the scenario “often” and had a plan to “help” their team if foul balls ever occurred

(via @JesseRogersESPN) pic.twitter.com/5cSJwfmOxO

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 30, 2024