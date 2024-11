José Carlos Pinto lanza duras críticas al arbitraje guatemalteco

Comunicaciones, uno de los equipos más grandes y emblemáticos de Guatemala, está atravesando una de las crisis más profundas de los últimos años. Con casi dos meses sin lograr una victoria, el equipo crema se encuentra en una posición delicada tanto en términos de rendimiento como en resultados. En este contexto, pocos jugadores han salido a expresar su opinión sobre la difícil situación del club, y uno de ellos ha sido José Carlos Pinto, quien además de analizar el momento del equipo, lanzó fuertes críticas al arbitraje guatemalteco.

José Carlos Pinto, uno de los jugadores con mayor liderazgo en el plantel, ha sido claro y directo sobre los problemas que enfrenta Comunicaciones. Según Pinto, la mala racha del equipo no solo se debe a fallas individuales y colectivas dentro de la cancha, sino que también existen otros factores externos que, en su opinión, han complicado la situación del club crema en la Liga Nacional.

🚨 #Apertura2024 | ¡UN PARTIDO MÁS SIN GANAR! 🐓Zacapa 0-0 Comunicaciones👻: Ni los “Gallos”, ni los “Cremas” se pueden encontrar con el triunfo. 📸 @ElReggaeboy. Visite nuestro sitio web 💻👉 https://t.co/GkB9E30Pn7 pic.twitter.com/xuRVAsHD51 — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) November 3, 2024

Pinto habla sobre el mal momento de Comunicaciones

“Hay varios factores que nos vienen complicando. En la Liga Nacional, cada vez que nos toca un encuentro… No sé si los árbitros estarán en contra nuestra o algo, venimos varios partidos donde nos han complicado”, expresó Pinto, evidenciando una frustración que, según él, va más allá del rendimiento del equipo y se relaciona con decisiones arbitrales que han afectado el desarrollo de varios encuentros.

Pinto no se quedó solo en la crítica general al arbitraje, sino que fue más allá al cuestionar la falta de consecuencias para los árbitros cuando cometen errores. Según el jugador, mientras que los futbolistas son sancionados cuando cometen alguna infracción o falta, los árbitros no parecen enfrentar repercusiones por sus equivocaciones. Esta aparente impunidad ha sido motivo de frustración para él y otros jugadores.

“Cuando uno se equivoca dentro del campo, lo sancionan y cumplís con esa equivocación. Ellos se equivocan jornada tras jornada y siguen pitando igual”, agregó Pinto, cuestionando la falta de responsabilidad y autocontrol en el colectivo arbitral.

Además de expresar su descontento con los árbitros, Pinto también lanzó una crítica directa a la Comisión Arbitral de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (FEDEFUT). Según el defensor, la Comisión ha tomado decisiones cuestionables al no designar a Mario Escobar, considerado uno de los mejores árbitros guatemaltecos, en ciertos partidos importantes. Pinto insinuó que la ausencia de Escobar en los encuentros de Comunicaciones podría ser intencionada y señaló que “por algo será” que no se le asigne a los partidos de su equipo.

“El mejor árbitro que tenemos a nivel FIFA no lo ponen a pitar, y es por algo; eso lo sabemos todos. Los encargados de esos creen que no lo sabemos, pero es algo que se sabe. Todas las cosas que están pasando en Guatemala se saben”, afirmó Pinto, sugiriendo que la falta de transparencia y el manejo cuestionable en las designaciones arbitrales afectan no solo a Comunicaciones, sino también al fútbol guatemalteco en general.