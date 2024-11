Árbitro australiano es suspendido por su disfraz de Halloween

Leigh Haussen, árbitro de la Liga de Fútbol Australiana (AFL), ha sido suspendido para la primera ronda de la próxima temporada tras disfrazarse de Osama Bin Laden, fundador del grupo militante islamista Al-Qaeda, durante un evento de fin de temporada destinado a árbitros de la liga.

Según el comunicado oficial de la AFL emitido este lunes, Haussen acudió al evento con un disfraz inspirado en Bin Laden, quien fue uno de los personajes más representativos de la década de los 2000, responsable de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Al llegar, el árbitro se colocó una máscara de Bin Laden que portó brevemente antes de quitársela. Sin embargo, el simple hecho de llevar este disfraz generó suficiente malestar en algunos asistentes para que la AFL iniciara una investigación y tomara medidas disciplinarias.

#BREAKING 🚨 AFL umpire Leigh Haussen will not be appointed in round 1 of the 2025 season after he admitted to dressing up as Osama Bin Laden at a private post-season function

The AFL says the theme was ‘characters from the 2000s’ and no skits were performed pic.twitter.com/5zeKcjEImh

— 6 News Australia (@6NewsAU) November 4, 2024