¡Oficial! Calendario de cuartos de final de Primera División

Este lunes se llevó a cabo en las oficinas de la Liga de Futbol Primera División de No Aficionados, ubicadas en la Federación Nacional del Futbol de Guatemala (Fedefut), zona 15 capital, la reunión de trabajo entre los representantes de los ochos clubes que jugarán a partir de esta semana la fase de cuartos de final de la llamada “Liga de Ascenso”.

Los Potros de la Nueva Concepción, Aurora F. C., Democracia F. C. de Huehuetenango y Deportivo Sacachispas fueron los clubes que ganaron las series de acceso a cuartos de final. Instancia donde se había clasificado de forma directa en la fase regular del campeonato: Deportivo Suchitepéquez, San Pedro F. C., Atlético Mictlán y F.C. Santa Lucía Cotzumalguapa.

La reunión consistió para determinar los días, horarios, vestimentas a utilizar por los equipos, y otros detalles logísticos y arbitraje para estas series de cuarto de final, que busca a los mejores cuatro equipos que alcanzarán las semifinales del Apertura 2024, y que quedarán a un paso de conseguir un pase a la final, que significa el 50 % del ascenso a la Liga Guate Banrural.

#PrimeraDivisionGT | La categoría de plata del futbol guatemalteco entró en su recta final en busca de su nuevo campeón 🏆https://t.co/OAdYCZBKuy — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) November 4, 2024

Calendario de ida

Serie B: Democracia F. C.-Deportivo Suchitepéquez, miércoles 6 de noviembre a las 15:00 horas en el estadio municipal La Democracia

Serie C: Aurora F. C.-Santa Lucía Cotzumalguapa, jueves 7 de noviembre a las 10:00 horas en el estadio Guillermo Slowing

Serie A: Los Potros de Nueva Concepción-Atlético Mictlán, jueves 7 de noviembre a las 15:00 horas en el estadio José Luis Ibarra

Serie D: Deportivo Sacachispas-San Pedro F. C., jueves 7 de noviembre a las 20:00 horas en el estadio Las Victorias

Calendario de Vuelta