Guía de estacionamiento en Antigua Guatemala: conozca las normas para evitar sanciones

Antigua Guatemala refuerza las normas de estacionamiento para visitantes y residentes, con el fin de preservar el orden en sus calles. La Policía Municipal de Tránsito (PMT) presentó una guía actualizada de señalización vial, con detalles claros para que los conductores identifiquen correctamente las zonas de estacionamiento permitidas y así eviten sanciones.

La PMT especificó el uso de las siguientes líneas para orientar el estacionamiento en la ciudad:

Línea gris o sin color: Exclusivo para automóviles.

Línea blanca: Espacios para motocicletas.

Línea azul: Exclusivo para personas con discapacidad.

Línea amarilla: Reservado para carga y descarga comercial, así como para el ascenso y descenso de pasajeros de transporte urbano y extraurbano.

Línea roja: Prohibido estacionarse.

Otras prohibiciones en la Antigua Guatemala

Además de respetar estas indicaciones de color, la PMT de Antigua Guatemala instó a los conductores a cumplir con algunas restricciones adicionales. Es fundamental evitar estacionarse en áreas no autorizadas, no bocinar ni producir ruidos excesivos, y no detenerse frente a portones o accesos.

“Respetar estas normas no solo evita sanciones, sino que también contribuye a mantener la seguridad y el orden en una de las ciudades coloniales más visitadas de Guatemala”, señaló la institución.

El caso del vehículo de la novia

Recientemente, una situación peculiar relacionada con el estacionamiento en Antigua Guatemala generó un gran revuelo en redes sociales. Un vehículo clásico de color rojo, decorado para una boda, fue inmovilizado por la PMT con un cepo debido a que se encontraba estacionado en una zona prohibida.

El hecho ocurrió en la 5a. avenida entre la 8a. y 9a. calle, frente a San José El Viejo, un punto de gran concurrencia en la ciudad. Agentes de la PMT colocaron el dispositivo inmovilizador tras constatar que el automóvil llevaba aproximadamente 25 minutos en un área marcada con línea roja.

Fotografías y videos del incidente se difundieron rápidamente en redes sociales, generando una serie de reacciones encontradas. Algunos usuarios criticaron la medida de la PMT, calificándola de “insensible” debido a la ocasión especial de la pareja. Otros, sin embargo, respaldaron la acción de las autoridades y destacaron que el cumplimiento de las normas debe ser igual para todos, sin importar las circunstancias.