Ángela Aguilar es nombrada la “Mujer del año” y llama “psicópatas” a sus fans

Este 2024 fue un año muy complicado para Ángela Aguilar, pues sus logros profesionales se vieron opacados por sus escándalos amorosos. Y es que su tórrida historia de amor con Christian Nodal ha dado mucho de qué hablar y han resurgido rumores de infidelidad que pesan en contra del intérprete.

En medio del escándalo, Ángela Aguilar fue nombrada como ‘Mujer del Año 2024′ en la categoría ‘Regional Music Award’ por la revista Glamour. Esto no solo desató aumentó los ataques en contra de la cantante, también desató señalamientos en contra de Pepe Aguilar por supuestamente influir en dicha decisión para intentar ‘mejorar’ la imagen de su hija.

Eso no fue todo, otros internautas aseguraron que ese reconocimiento se lo merecen otras personalidades del medio. Incluso, mencionaron a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la rapera argentina, Cazzu.

La intérprete de 21 años de edad concedió una entrevista para dicha revista con presencia con motivo del reconocimiento que recibió. Ahí, se lanzó contra las personas que la han juzgado por sus decisiones personales y explicó por qué no suele responder públicamente a los escándalos.

Ángela Aguilar lanza consejo…

“Las opiniones de los demás realmente no son válidas ni importantes. Esto se relaciona mucho con la salud mental; conocerse a uno mismo es fundamental”, aseguró. Además, agregó: “A veces le digo a Christian que intentar controlar a los demás es ser un poco psicópata. Porque no puedes manejar las acciones de otras personas ni lo que sucederá”.

La cantante mencionó que no suele justificar sus decisiones porque considera que no le debe explicaciones a nadie cuando sus decisiones no afectan a otras personar. Además, aseguró que solo suele hablar al respecto con sus seres queridos cuando es necesario.

Finalmente, compartió un mensaje para quienes se encuentran en una situación similar: “Si las decisiones que están tomando son para su bienestar y no perjudican a nadie, no deben explicarse a nadie”.