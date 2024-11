Elecciones EE. UU.: Astronautas votan desde la Estación Espacial Internacional

Los cuatro astronautas estadounidenses de la Estación Espacial Internacional (EEI), Don Pettit, Nick Hague, Butch Wilmore y Sunita Williams, votaron en las elecciones en EE. UU. de este martes, a 400 kilómetros de la superficie terrestre.

En septiembre, Wilmore comunicó en una rueda de prensa desde la EEI que envió su solicitud para la papeleta y recalcó que “es un papel muy importante que todos desempeñamos como ciudadanos, estar incluidos en esas elecciones, y la NASA nos lo pone muy fácil“.

“Es un deber como ciudadanos y estamos deseando poder votar desde el espacio, lo cual está muy bien“, añadió Williams mientras flotaba en gravedad cero.

It’s important to exercise your right to vote – even in space!

In our latest episode of “Houston We Have a Podcast,” we explain how @NASA_Astronauts vote from the @Space_Station: https://t.co/zYPty9Rrkh pic.twitter.com/UDSUOYyN5c

— NASA (@NASA) November 5, 2024