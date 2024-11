Investigan a jugador del Flamengo por presunta implicación en apuestas deportivas

Bruno Henrique, destacado delantero del club Flamengo de Brasil, enfrenta una investigación judicial en torno a su presunta participación en la manipulación de apuestas deportivas. La pesquisa se centra en la posibilidad de que el jugador haya recibido deliberadamente dos tarjetas amarillas en un partido de la liga brasileña de noviembre de 2023 para beneficiar a apostadores, entre los cuales se encontrarían familiares del propio futbolista. La investigación fue dada a conocer por Agencia Brasil, la agencia oficial de noticias del país, y está siendo llevada a cabo por la Policía Federal de Brasil.

La Policía Federal brasileña informó que el martes se emitieron y ejecutaron doce órdenes de búsqueda e incautación en varios domicilios, aunque el organismo no divulgó los nombres de los investigados. Este operativo, llamado “Spot-fixing”, se desarrolla en colaboración con el Ministerio Público de Río de Janeiro y se originó tras una denuncia presentada por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). Esta organización fue alertada por la Asociación Internacional de Integridad en Apuestas (IBIA) y la empresa Sportradar, especialistas en detectar irregularidades en el ámbito de las apuestas deportivas.

Bruno Henrique é alvo de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público que investiga manipulação num jogo do Brasileirão.

O jogador do Flamengo é suspeito de ter tomado cartões no jogo entre Flamengo e Santos, no dia 1 de novembro de 2023 para beneficiar apostadores. pic.twitter.com/bz3OAwJlv5

