Michael Jordan desmiente apoyo a Donald Trump en las elecciones

El exjugador de baloncesto Michael Jordan, una de las figuras más emblemáticas de la NBA y del deporte a nivel mundial, ha negado recientemente cualquier tipo de apoyo al expresidente de Estados Unidos y candidato republicano, Donald Trump. Esta aclaración se dio tras la circulación de una publicación falsa en redes sociales que afirmaba que el astro del baloncesto había mostrado su respaldo a Trump de cara a las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos.

El rumor se originó el pasado domingo, cuando un perfil anónimo en la red social X (antes conocida como Twitter) compartió un mensaje en el que aseguraba que Jordan, de 61 años, había expresado públicamente su apoyo al exmandatario. La publicación rápidamente se volvió viral y fue replicada en varias plataformas, generando revuelo entre sus seguidores y en la opinión pública. Sin embargo, Jordan, conocido por mantener una postura reservada y alejada de los temas políticos, no tardó en desmentir esta información.

El exjugador de baloncesto Michael Jordan, una de las leyendas vivas del deporte, negó haber pedido el voto para Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. #ElectionDay https://t.co/t6jloOSdFR — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 5, 2024

Michael Jordan y la política: una relación distante

A través de un comunicado enviado al medio británico The Independent, los representantes de Jordan aclararon que “no hay la menor verdad en la afirmación de que Michael Jordan haya dado su apoyo (a nadie) en las elecciones presidenciales”. Con esta declaración, el exjugador puso fin a los rumores, reafirmando su postura de neutralidad en el ámbito político.

Esta no es la primera vez que la figura de Jordan se ve envuelta en rumores relacionados con la política. Su fama y su influencia han hecho que, a lo largo de los años, distintas personalidades y partidos intentaran ganarse su respaldo. Sin embargo, Jordan siempre ha optado por no involucrarse en la arena política.

Uno de los momentos más recordados en este sentido tuvo lugar en 1990, cuando Harvey Gantt, un candidato demócrata al Senado en Carolina del Norte, buscó el apoyo público de Jordan en su campaña. La respuesta de Jordan fue tajante y ha quedado registrada como una de sus declaraciones más polémicas: “También los republicanos compran zapatillas”. Esta frase, que aludía a su relación de patrocinio con Nike y el éxito de su marca de calzado, fue vista por algunos como una forma de distanciarse de los debates políticos y priorizar sus intereses comerciales.

Años después, en 2020, la popular serie documental The Last Dance, que detalla la vida y carrera de Jordan, profundizó en esta postura. Durante una entrevista para la serie, Jordan expresó: “Nunca me vi como un activista, yo me considero un jugador de baloncesto”. Esta declaración reforzó la idea de que, para él, su enfoque siempre ha estado en el deporte y no en el activismo político.