Aurélien Tchouameni se perderá varios partidos por lesión

El mediocampista francés Aurélien Tchouameni, una de las piezas inamovibles del Real Madrid y figura importante en el mediocampo, se perderá las próximas semanas de competencia debido a una lesión en el tobillo. La noticia llega en un momento crítico para el conjunto merengue, luego de la reciente derrota en Champions League ante el Milan, en un partido donde Tchouameni fue duramente criticado por la afición y los medios.

El Real Madrid emitió un comunicado oficial en su página web respecto a la condición del jugador. Según el informe del equipo médico, “tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Aurélien Tchouameni por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un esguince en el tobillo izquierdo. Pendiente de evolución”. Aunque el club no ha especificado la duración exacta de su baja, se estima que el mediocampista no volverá a jugar durante el mes de noviembre. Esto no solo lo excluye de compromisos clave con el Real Madrid, sino también de las próximas fechas con la selección francesa, una baja sensible para el técnico Didier Deschamps.

El partido contra el Milan, que terminó con una dolorosa derrota para el equipo de Carlo Ancelotti, dejó a Tchouameni en el ojo de la tormenta. Su actuación fue cuestionada tras estar involucrado en dos de los tres goles que el conjunto blanco recibió en esa jornada de Champions. En el primer gol del Milan, Tchouameni no logró cerrar adecuadamente su marca, lo cual facilitó la llegada rival al área del Real Madrid. En el segundo gol, el mediocampista perdió el balón en el mediocampo y su intento de recuperar fue calificado de poco intenso, una presión “relajada” que permitió a los italianos seguir adelante con una jugada que culminó en gol.

Estos errores no pasaron desapercibidos para la afición, que se mostró implacable con el jugador. Cada vez que Tchouameni tocaba el balón durante el primer tiempo, los abucheos se hacían sentir en el estadio. Ante esta situación, Ancelotti optó por sustituirlo en el descanso, dándole lugar a Eduardo Camavinga para el segundo tiempo.

