Jack Black sorprende al convertirse en una versión diabólica de Santa Claus

Jack Black se ha convertido en la versión más diabólica de Santa Claus en el tráiler de la comedia navideña ‘Dear Santa’.

Dear Santa, dirigida por Bobby Farrelly, es una historia que pone patas arriba la Navidad cuando un niño escribe una carta a “Santa” con un error ortográfico garrafal, enviándola a “Satanás” por accidente. Esta hilarante premisa, en la que el actor encarna a un diablillo con buenas intenciones, marca la primera incursión de los hermanos Farrelly en el género navideño.

La película llegará a Paramount+ en Estados Unidos el 25 de noviembre y todavía está pendiente la fecha de estreno en otros países.

La trama sigue a Liam Turner (interpretado por el joven Robert Timothy Smith), quien todavía cree en Santa Claus y decide probar a sus escépticos amigos que Santa es real. Sin embargo, su ortografía falla y su carta llega a Satanás, quien sorprendido y halagado por la carta, decide hacer una visita.

Black, con su estilo único, interpreta a este diablo que causa caos en la vida de Liam y se convierte en el inesperado “visitante navideño” que nadie esperaba.

“Necesitábamos a alguien que pudiera ser diabólicamente divertido, y Jack es simplemente perfecto para eso”, explicó Bobby Farrelly.

Además de Jack Black, el elenco cuenta con estrellas como Keegan-Michael Key, quien interpreta al terapeuta del niño, y Post Malone, que hace un cameo en un concierto que juega un papel clave en la trama.

Dear Santa representa un nuevo desafío para los hermanos Farrelly, quienes han creado comedias icónicas como Algo pasa con Mary. En esta ocasión, adaptan su estilo irreverente a una historia navideña con un mensaje positivo y familiar.

Bobby y Peter aseguran que aunque esta película es apta para toda la familia, tiene un toque más atrevido de lo habitual para el género navideño.

El protagonista ha sorprendido con su nuevo papel y lo irreconocible que luce. “Está cinta será todo un éxito pues Jack Black es lo mejor”, “Qué increíble cambio, no parece él”, “Jack Black siempre metiéndose en su papel”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

This holiday, Jack Black is NOT Santa. #DearSanta premieres Nov 25 on #ParamountPlus and on Digital pic.twitter.com/hHUs0HlFc8

— Paramount+ (@paramountplus) November 7, 2024