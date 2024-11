Municipal supera a Antigua y Comunicaciones en Centroamérica

Pese a que en la Copa Centroamericana Concacaf 2024, Municipal quedó eliminado en la fase de grupos, logró superar en el ranquin de la Concacaf (noviembre 2024) a Antigua G. F. C. y a Comunicaciones; el primero semifinalista y con boleto a la Liga de Campeones Concacaf 2025 y el segundo cuartofinalista.

Municipal fue el peor equipo de los tres representantes del futbol guatemalteco en la Copa Centroamericana, pero es el mejor en el ranquin tras los descensos de Antigua G. F. C. (dos posiciones) y Comunicaciones (una posición).

